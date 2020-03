Oroscopo Branko 1° marzo 2020: novità per l’Ariete, Leone debole di salute

L’oroscopo di Branko del 1° marzo è pronto a rivelare come si apre questo terzo mese dell’anno per il vostro segno zodiacale. Per i nativi dell’Ariete ci sono delle novità in amore. Le persone nate sotto il segno del Leone devono tenere sotto controllo la salute. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di domenica per tutti i simboli zodiacali.

Branko oroscopo 1° marzo da Ariete a Gemelli

Ariete – Questo mese di marzo si apre con delle novità in amore. Fino al 5 marzo, ballerete con Venere nel segno. Nel frattempo, osservate il picchio che batte sul tronco e scava il nido. Ciò significa che dovete preparare un nuovo nido anche per voi.

Toro – Tutti vi dipingono come casalinghi, ma in realtà non lo siete anche se avete bisogno della vostra casa, un terreno tutto vostro. Questa è una giornata perfetta per organizzare il lavoro. In amore, Marte accende la passione.

Gemelli – Nella vita privata o nel campo lavorativo dovete evitare di litigare con un superiore. Preparatevi al primo quarto, una fase che porta gioia anche con i figli.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Chi ha una certa età sa subito come affrontare i problemi che nasceranno nel mese di marzo. Quest’anno le notizie sono incoraggianti per la sfera lavorativa e intriganti per l’amore. Siete molto amati dagli amici.

Leone – Tenete sotto controllo ogni segnale di debolezza nella salute. Avete accumulato molto stress nel mese di febbraio, per tale motivo dovete fare qualche esercizio di relax. La noiosa Luna cambia aspetto già in serata e porta felicità.

Vergine – In questa giornata dovete rivedere criticamente le cose impostate, i cambiamenti fatti all’inizio dell’anno. Gli affari non sono andati alla grande, ma dovete considerare la situazione generale. C’è amore per tutti.

Previsioni di domenica 1° marzo da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Siete governati da Venere, la stella dell’amore. La vostra vita assume un significato diverso solo vissuta in due, siete nati per il matrimonio. Urano fa nascere il desiderio di rivedere una vecchia fiamma. Giove, però, non gradisce i ritorni di fiamma, quindi, è meglio aspettare lunedì: qualcuno vi noterà.

Scorpione – Prima che Venere raggiunga Urano in Toro, dovete fare un corso di tecnica finanziaria. La crisi toccherà a tutti, ma dalla vostra parte avrete Mercurio in Acquario. Anche se non è facile adattarvi all’ambiente circostante, il vostro fascino facilita ogni contatto. L’amore c’è.

Sagittario – In questa giornata potreste avere una scivolata imprevista in campo pratico. Magari avete preso una decisione senza riflettere con calma. Dal 5 marzo tutto si aggiusterà grazie a Mercurio in Acquario, transito ottimo per trattare imprese da avviare in primavera. Attenzione alle inaspettate discussioni coniugali.

L’oroscopo di Branko del 1° marzo da Capricorno a Pesci

Capricorno – Marzo vi rende nostalgici ma un esercito di pianeti vi garantisce un’eccellente autodifesa e vi permette di attaccare nel lavoro, negli affari. In amore può succedere di tutto e di più.

Acquario – Questa giornata di domenica si prospetta agitata per la famiglia. Non manca qualche dolore alla spalla, ma da domani mattina la Luna primo quarto porta tanto amore.

Pesci – Fino all’equinozio di primavera siete favoriti, anche se questo è un oroscopo difficile per voi. L’odierna Luna in Toro riempie le vostre tasche, con Saturno e Plutone diventa grandiosa per ogni iniziativa.