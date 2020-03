Il grande rammarico di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, poi l’annuncio a sorpresa

Stefano De Martino e Belen Rodriguez a C’è Posta per Te

Nella settima puntata di C’è posta per Te Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno ricevuto un invito da pare di Pio e Amedeo. Quest’ultimi li hanno incastrati facendogli sborsare circa 20 mila euro di regali per il matrimonio di Gabriele, il fratello più piccolo ddi Amedeo. Prima della loro presenza nel programma di Maria De Filippi, la coppia ha rilasciato una lunga intervista al magazine Eva 3000.

I due sono innamorati pazzi e per questa ragione hanno ammesso di aver perso tempo. I due sono tornati insieme la scorsa estate dopo una separazione durata circa quattro anni. Di recente hanno fatto una specie di viaggio di nozze a Parigi insieme al loro figlioletto Santiago. Una vacanza lontana dai riflettori e dai paparazzi dove erano presenti loro tre.

La vacanza in Francia insieme al figlio Santiago

In Provenza, Belen e Stefano hanno realizzato moltissime foto poi condivise su Instagram dando la dimostrazione di essere felicemente innamorati. In uno scatto in particolare che mostra De Martino, la soubrette argentina gli ha scritto di essere il più bello del mondo.

Anche sabato sera il ballerino napoletano ha dimostrato di essere particolarmente geloso quando Gabriele, fratello di Amedeo, le ha chiesto come stesse la sua farfallina. Una domanda che ha spiazzato tutti e in particolare a padrona di casa Maria De Filippi. Ritornando al loro amore, da tempo girano voci di una possibile gravidanza della Rodriguez ma ad oggi ancora nulla.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez fanno un annuncio

Prima della loro partecipazione a C’è Posta per Te, Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno fatto un annuncio su Instagram. Attraverso una clip hanno detto di essere pronti a partecipare a MasterChef. Per caso la coppia si è catapultata in un nuovo progetto professionale oppure stavano scherzando?

Ricordiamo che la soubrette argentina e il danzatore partenopeo da un po’ di tempo a questa parte sul social postano dei video mentre cucinano delle pietanze. Il napoletano ironizzando sulla moglie l’ha considerata Cannavacciuolo. In poche parole i due si divertono con i loro numerosi follower, circa 14 milioni in due.