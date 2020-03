“Diventa mamma e si sposa…”: le dichiarazioni di Emma Marrone commuovono il web

Emma Marrone si confessa al magazine Vero

Sono stati dei mesi particolarmente difficili e impegnativi per Emma Marrone che è stata costretta ad operarsi di nuovo per il ritorno di un brutto male. Per fortuna la cantante salentina è riuscita a superare anche questo grande ostacolo e ora sta bene.

Nelle ultime settimane l’ex allieva di Amici è stata al centro dell’attenzione per qualcos’altro, ovvero per la sua magistrale interpretazione nel nuovo film di Gabriele Muccino. Una bellissima esperienza che la’artista pugliese ripeterebbe nuovamente. Prima della sua ospitata al Serale di Amici 19, la Marrone ha rilasciato una lunga intervista al magazine Vero.

Le scene più complicate a ‘Gli anni più belli’

Dopo aver trascorso dei mesi molto difficili, finalmente Emma Marrone si sta godendo un po’ di tranquillità. Oltre al suo singolo ‘Stupida Follia’ che ha riscosso un grande successo, la cantante salentina è protagonista della nuova pellicola di Gabriele Muccino ‘Gli anni più belli’. Nel corso dell’intervista a Vero, l’artista pugliese ha svelato le complicanze avute durante le riprese del suo primo film da protagonista.

Ci sono stati dei momenti in cui la ragazza è entrata in crisi perché è stato complicato girare certe scene. Poi ha ammesso che la parte più difficile è stata quella del matrimonio con Claudio Santamaria. Per non parlare del discorso che ha dovuto fare davanti a tutti gli invitati.

Emma Marrone con l’abito da sposa e poi il parto

Intervistata dal periodico Vero, Emma Marrone riferendosi alla pellicola ‘Gli anni più belli’, ha ricordato anche le scene più belle. Tra queste quando ha indossato per la prima volta l’abito bianco ma anche quando ha dovuto dare alla luce un bambino, anche se era fittizio.

La cantante salentina si è emozionata moltissimo durante la scena del parto, una circostanza che l’artista vorrebbe ripetere ma realmente e non per esigenza di copione. Tirando le somme l’ex direttore artistico di Amici di Maria De Filippi è rimasta molto soddisfatta della sua prima esperienza d’attrice promettendo ai fan che in futuro potrebbe fare un altro film.