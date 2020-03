Incidente in studio per Bianca Guaccero: la conduttrice rischia di cadere dalle scale [FOTO]

Bianca Guaccero alla guida di Una storia da cantare

Sabato sera su Rai Uno è andato in onda il terzo ed ultimo appuntamento di Una storia da cantare, il nuovo show condotto da Bianca Guaccero. Una puntata che ha visto protagonista, anche se non era presente, Adriano Celentano, il Molleggiato che qualche mese fa ha condotto Adrian su Canale 5.

A parlare del grande artista oltre alla padrona di casa erano presenti altri personaggi dello spettacolo e della musica italiana, tra cui Paolo Belli, Fausto Leali, Noemi, Federico Zampaglione, Enzo Avitabile e Tony Esposito, Eugenio Campagna, Gigi D’Alessio e tanti altri ancora. Ma durante la serata la conduttrice di Detto Fatto è stata protagonista di un piccolo incidente.

La conduttrice napoletana rischia di cadere dalle scale

Verso la fine dalla terza puntata di Una storia per cantare, Bianca Guaccero per intonare una dei brani di Adriano Celentano, ha indossato un abito nero con gonna sopra al ginocchio, dalla quale partono delle frange che arrivano a terra. Mentre stava scendendo le scale, la conduttrice partenopea è stata protagonista di un piccolo incidente.

Nello specifico, una delle frange del vestito si è impigliata sotto il vertiginoso tacco indossato dalla professionista Rai rischiando di cadere. Una cosa del genere era successa i primi di febbraio in occasione della 70esima edizione del Festival di Sanremo. In quell’occasione la soubrette genovese Sabrina Salerno per arrivare sul palco dell’Ariston stava cadendo dalla scalinata. (Continua dopo la foto)

Bianca Guaccero lascia Detto Fatto e la Rai?

Nonostante la difficoltà, la conduttrice di Una storia per cantare Bianca Guaccero non si è fatta frenare dal piccolo incidente. Grazie alla sua simpatia e professionalità, la padrona di casa di Detto Fatto ha ammaliato tutti i presenti in studio e il pubblico a casa concludendo questa sua nuova avventura televisiva nel migliore dei modi.

Intanto da qualche settimana sul web gira voce che la professionista napoletana la prossima stagione televisiva potrebbe lasciare la Rai. Si dice che la donna abbia stretto un accordo con TV8 per realizzare un programma mattutino simile a Mattino 5 di Federica Panicucci. Andrà in porto oppure rimarrà nel pomeriggio di Rai Due con la trasmissione dedicata ai tutorial?