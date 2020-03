Francesco Facchinetti costretto a farsi il trapianto di capelli: “Mia moglie Wilma è disperata…”

Francesco Facchinetti e la rissa in strada per difendere un cinese

Negli ultimi giorni Francesco Facchinetti è finito al centro dell’attenzione per una rissa che ha visto protagonisti due ragazzi contro un cinese. Per essere precisi si trattava di un esperimento sociale organizzato da Le Iene e che ha coinvolto a sua insaputa l’ex Dj Francesco.

Quest’ultimo ha avuto un duro sfogo sui vari social network raccontando di due giovani che avevano preso di mia un cittadino del Sol Levante accusandolo di essere responsabile dell’epidemia del Coronavirus. A quel punto il cantante e produttore musicale ha preso le sue difese sferrando dei pugni ai malcapitati Solo dopo ha scoperto che è stata opera del programma di Neri Parenti.

La vita provata del produttore musicale

Ma di recente si è parlato di Francesco Facchinetti per qualcos’altro. Sul web, infatti, è tornata a circolare un’intervista che il figlio di uno dei protagonisti dei Pooh ha realizzato tempo fa per il magazine Diva e Donna. Cosa aveva dichiarato?

In quell’occasione l’ex Dj ha svelato alcuni particolari del suo privato che aveva sempre tenuti nascosti. La vita del produttore musicale è molto attiva e una dimostrazione l’abbiamo su quello che il professionista ogni giorno posta su Instagram.

Francesco Facchinetti è ricorso al trapianto dei capelli, la moglie contraria

Intervistato dal periodico Diva e Donna, Francesco Facchinetti ha rivelato che quando aveva 20 anni, come gran parte degli uomini ha iniziato a perdere i capelli. Ovviamente nessuno può accettare una circostanza del genere, quindi l’uomo ha trovato una soluzione facendo ricorso al trapianto di capelli, ma senza ricorrere alla chirurgico.

Si tratta di una soluzione poco invasiva che gli ha dato la possibilità di avere una folta chioma come prima. In tutto questo, però, qualcosa è andato storto. Infatti la moglie Wilma Helena Faissolnon non ama tale aspetto. Nel corso dell’intervista Francesco diceva: “Mia moglie è disperata per come mi vesto, per i capelli e, come tante mogli, non approva quasi nulla di quello che faccio.”