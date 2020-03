Incidente nello studio de L’Eredità, preoccupazione per Flavio Insinna: ecco cosa è successo [FOTO]

Ilaria rischia di cadere nello studio de L’Eredità

Negli ultimi giorni abbiamo visto dei duelli molto avvincenti a L’Eredità, il game show del preserale di Rai Uno condotto da Flavio Insinna. Di recente i telespettatori hanno assistito a quello tra Ilaria e la super campionessa Benedetta da Modena. E se quest’ultima ha affrontato per l’ennesima volta il gioco finale de La Ghigliottina, la seconda almeno per il momento ha dovuto salutare il padrone di casa.

Ma dopo aver perso al duello, alzandosi dal tavolo la ragazza ha rischiato seriamente di cadere a terra. Nello specifico stava inciampando a causa di un filo posizionato sul pavimento dello studio. Per fortuna l’attore romano l’ha afferrata per la mano evitando la caduta. (Continua dopo la foto)

La preoccupazione di Flavio Insinna

Flavio Insinna si è preoccupato per la quasi caduta dell’ex campionessa de L’Eredità Ilaria, quindi ha esclamato: “Che succede? Non ti vogliamo imprigionare qui”. Per fortuna alla donna non è successo nulla di allarmante, quindi ha lasciato lo studio del game show di Rai Uno.

Il conduttore romano mentre la salutava le ha ricordato che nella serata di sabato riavrà la possibilità di giocare nuovamente per riconquistare il titolo. Una volta uscita è stato il turno di Benedetta da Modena che ha giocato per l’ennesima volta a La Ghigliottina.

Purtroppo, però, la pluri campionessa non si è portata a casa il montepremi accumulato in puntata. In settimana, invece, la rivale Barbara ha conquistato la vittoria con tanto di portafoglio al punto che Insinna le ha chiesto per per caso stesse per svenire.

Benedetta da Modena non vince a La Ghigliottina

Quindi per Benedetta da Modena è stata l’ennesima Ghigliottina senza vittoria. Quest’ultima qualche giorno fa era finita nel panico per aver dimezzato più volte il suo montepremi iniziale. Nel gioco finale, dopo aver dato la risposta, rendendosi conto di essere sbagliato, ha affermato in modo ironico “Aspetto che mi venga l’intuizione giusta e poi mi prendo a pugni da sola”.