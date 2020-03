Licia Nunez Grande Fratello Vip 2020 festa di compleanno, la Elia “So già chi nominare”

MGrande Fratello Vip 2020: festa di compleanno nella casa per Licia Nunez. Mentre Antonella pensa: “So chi nominare”

Al Grande Fratello Vip 2020 all’interno della casa le giornate proseguono come sempre, alternando attimi di spensieratezza e allegria, e attimi invece pieni di nervosismo e agitazione.

A cercare di mantenere la calma dopo alcune giornate di caos dovuto dell’ingresso di Valeria Marini all’interno della casa del Gf Vip del rapporto burrascoso e per niente pacifico con la Antonella Elia, la produzione ha ben pensato, di organizzare una grande festa di compleanno per la bella Licia Nunez. Oggi, primo marzo, fa gli anni la Nunez per cui nella casa del Grande fratello vip 4 non potevano mancare i festeggiamenti.

Alla mezzanotte esatta, I concorrenti della casa si sono ritrovati attorno al tavolo da pranzo per cantare tutti insieme “tanti auguri” alla festeggiata e poi mangiare il tiramisù preparato con tanto amore da Asia e Paola, come decorazione presentava un bellissimo messaggio di auguri. Terminati i festeggiamenti Licia Nunez viene chiamata nel confessionale dove trova 2 palloncini e un regalo della fidanzata Barbara, una sorpresa inaspettata e molto gradita.

Antonella Elia si confida con Antonio Zequila

Domani è già lunedì nuova puntata in diretta e nuove nomination. Il tempo passa inesorabilmente all’interno della casa del Grande Fratello Vip e i concorrenti sono sempre più decisi ad attuare le loro strategie alla luce delle recenti alleanze strette fra partecipanti.

Chi ha affrontato la questione nomination, di sicura c’è Antonella Elia, che si confida con Antonio Zequila fuori nel giardino. Afferma dicendo che è bello stare con chi è forte nel gioco come ad esempio il simpaticone di Patrick, tutti dicono che lui è quello che arriverà di sicuro alla finale.

Poi Antonella prosegue dicenso che lei sa già chi nominerà, anzi ha diverse opzioni di scelta. Sicuramente la prima della lista è la Marini, considerando che entrambe hanno trascorso una settimana di lite continue, con tanto di spinta da parte di Antonella Elia alla sua nemica di sempre. Da questo episodio ha fatto emergere uno scandalo la mitica Valeriona.

La risposta di Zequila ad Antonella elia

Antonella in merito alla questione Valeria Marini pone una domanda ad Antonio. Come mai loro non litigano con l’ex compagna di Cecchi Gori, perchè veramente bisogna essere degli angeli per sopportarla. Dice che non bisogna litigare con lei ma avere meno rapporti, perchè si rischia di fare dei discorsi assurdi.

Zequila risponde, che con lei si diverte molto, gli piace giocare anche con Aristide, anche se qualche volta non sa stare allo scherzo.