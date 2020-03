C’è Posta per te, web indignato per un gesto di Maria De Filippi: “Ma che ca… fai?”

Ieri sera, sabato 29 febbraio, è andata in onda una nuova puntata di C’è Posta per te. Il popolo del web, però, è rimasto alquanto indignato per un gesto che la conduttrice Maria De Filippi ha fatto nei confronti di due ospiti in studio.

Il secondo racconto della puntata ha riguardato Dafne e Gabriele, due giovani ragazzi che hanno sempre avuto problemi a stare insieme a causa dei genitori di lei. Questi ultimi, si sono mostrati così contrari alla loro unione al punto da ripudiare la figlia. Ebbene, vediamo di cosa è stata ritenuta colpevole la padrona di casa in merito alla trattazione della vicenda.

La storia di Dafne e Gabriele indigna il web

Dafne, accompagnata dal suo fidanzato e dalla famiglia di lui, ha deciso di mandare a chiamare i suoi genitori in quanto desiderosa di fare pace con loro. I destinatari dell’invito si sono presentati in studio ma hanno mostrato un atteggiamento alquanto ostile nei confronti della ragazza e, soprattutto, verso i suoi accompagnatori. Dopo aver chiarito di non voler sentire nemmeno la voce degli altri presenti, i genitori hanno autorizzato solo loro figlia a parlare.

La ragazza ha chiarito di stare malissimo e di avere voglia di ricongiungersi all’unità familiare. I due destinatari, però, hanno affermato che avrebbero accettato il tutto ad una condizione: che la figlia lasciasse il fidanzato. Questo, chiaramente, non è avvenuto, al punto che la coppia ha deciso di chiudere la busta. Maria De Filippi ha fatto di tutto per provare a riconciliare le due controparti, ma il web non ha gradito il suo atteggiamento.

Le accuse contro Maria De Filippi

La presentatrice non ha esitato a mostrare tutto il suo rammarico nell’assistere ad una scena simile. Ad ogni modo, non ha potuto palesare più di tanto il suo dissenso considerando la sua posizione di neutralità. Per tale ragione, al termine dell’incontro, la donna ha stretto la mano ed ha baciato i genitori di Dafne e poi li ha accompagnati all’uscita. Ebbene, il web si è indignato con Maria De Filippi per tale gesto.

A parere di molti, infatti, la conduttrice non avrebbe dovuto trattare così bene i suoi ospiti. In una precedente occasione, infatti, congedò in modo molto più freddo altri protagonisti e il popolo del web si aspettava che avrebbe fatto lo stesso anche in tale circostanza.