“Ma sei senza mutande…?”: Paolo Bonolis, il Bonus di Avanti un altro! semi nudo su IG [FOTO]

Il grande successo del game show Avanti un altro!

Il game show Avanti un altro si appresta ad iniziare un nuovo mese di programmazione. Dallo scorso 6 gennaio 2020 e per tutto aprile Paolo Bonolis e Luca Laurenti faranno compagnia ogni giorno a circa cinque milioni di telespettatori. E pensare che sul web gira voce che i due professionisti romani siano ai ferri corti.

Notizia prontamente smentita da Marco Salvati,a autore del quiz e dallo stesso Maestro che ha dichiarato di voler bene a Paolo come un fratello. Il successo del programma di Canale 5 è dovuta anche grazie ai personaggi del mini-mondo ma anche della Bonas e del Bonus Daniel Nilsson. E proprio quest’ultimo è stato protagonista di uno scatto davvero bollente.

Il Bonus Daniel Nilsson mezzo nudo su Instagram

Osservando il profilo Instagram del modella Daniel Nilsson è possibile imbattersi ad una foto molto sexy. Nello specifico si vede il Bonus di Avanti un altro seduto sul letto con una tazza in mano. Il ragazzo sta facendo colazione e augura una buona giornata a tutti coloro che lo seguono. Ma il giovane è completamente privo di vestiti e non si riesce a capire se indossi gli slip o no.

Inoltre i follower hanno notato una fasciatura al piede. Cosa gli è successo? Ricordiamo che Daniel si presenta nello studio 1 del centro Elios sempre scalzo, quindi con molta probabilità avrà urtato su qualcosa. Ma ritornando allo scatto il modello ha ricevuto migliaia di likes e tanti commenti positivi. (Continua dopo il post)

Quante bellezze nel quiz di Paolo Bonolis e Luca Laurenti

Daniel Nilsson non è l’unico protagonista di Avanti un altro! che posta delle foto sexy su Instagram. Infatti anche Claudia Ruggeri, alias Miss Claudia colleziona una serie di scatti sui social con delle pose e mise mozzafiato.

La cognata di Paolo Bonolis è senza ombra di dubbio una delle donne più belle del programma di canale 5 insieme alla Bona Sorte e alla Bonas Sara Croce. Tutte e tre nel game show si presentano con abiti succinti facendo girare la testa al pubblico presente in studio ma anche quello che guarda da casa.