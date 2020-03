Gianni Sperti vuota il sacco, tutta la verità su Tina Cipollari e Gemma Galgani: ecco cosa accade a Uomini e Donne

Gianni Sperti parla di Tina Cipollari e TeleSette

Nell’ultimo numero edicola del magazine TeleSette è contenuta una lunga intervista a Gianni Sperti, storico opinionista del dating show Uomini e Donne. L’ex ballerino ha parlato della sua vita e dei suoi progetti futuri. Ovviamente il giornalista del periodico non poteva non chiedergli qualche chicca sul Trono classico ed over, ma anche del suo rapporto con la collega Tina Cipollari.

A quel punto l’ex consorte di Paola Barale ha detto che la vamp frusinate fuori dalla scena è ancora più colorita ed esplosiva. Questo comportamento lo ha anche con i tre figli e i parenti, quindi ha escluso che sia costruita. Inoltre Sperti ha confidato che l’ex moglie di Kinò Nalli è una persona molto generosa, capace di spartire un pezzo di pane con chi ne ha davvero bisogno.

L’opinionista di Uomini e Donne parla di Gemma Galgani

Intervistato dal magazine TeleSette, Gianni Sperti ha parlato anche della protagonista del Trono over di Uomini e Donne, ovvero Gemma Galgani. Ricordiamo che quest’ultima è presente nel dating show di Maria De Filippi da ben dieci anni e ancora non ha trovato il suo principe azzurro.

Lo storico opinionista ha le idee chiare sulla dama torinese dicendo che è una donna innamorata dell’idea dell’amore, è romantica e si comporta in modo adolescenziale. Purtroppo, però, tale atteggiamento rischia di far allontanare tutti gli uomini che incontra.

Gianni Sperti confessa di essere molto timido

Nel corso dell’intervista per TeleSette, Gianni Sperti ha svelato un retroscena della sua vita privata. In poche parole l’opinionista di Uomini e Donne ha asserito di essere molto timido, in particolare nei momenti più imbarazzanti.

Lui si trova a suo agio solo con i familiari. A distanza di anni i fan dell’ex ballerino di Amici e Buona Domenica hanno scoperto un lato del suo carattere tenuto nascosto fino ad ora. Ricordiamo che qualche settimana fa l’uomo è stato menzionato dall’ex moglie Paola Barale accusandolo di non fare nulla in casa e di occuparsi lei della famiglia.