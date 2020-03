Rita Rusic smentisce che Vittorio Cecchi Gori sia in carcere a Rebibbia

L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, Rita Rusic, in un’intervista a Domenica Live rivela che l’ex marito è ancora ricoverato al policlinico Gemelli di Roma

Intervistata da Barbara D’Urso a Domenica Live l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori rivela come stanno veramente le cose per l’ex marito. Rita Rusic ha voluto fare chiarezza sull’arresto di Vittorio e sulle su condizioni di salute.

Proprio ieri era infatti giunta la notizia dell’arresto dell’ex patron della Fiorentina e i giornali avevano detto che era stato condotto nel carcere di Rebibbia. A quanto pare non è la verità, e la Rusic ha voluto appunto concedere questa intervista esclusiva per fare chiarezza.

Rita ha deciso di intervenire per mettere fine al gossip che in poche ore è impazzato su Vittorio Cecchi Gori. Le notizie si sono susseguite senza alcun controllo e l’ex moglie di Gori ha pensato che era giusto intervenire. Per farlo ha scelto proprio il programma della D’Urso, che pare sia amica della famiglia da tempo.

Rita Rusic rivela che Cecchi Gori è in ospedale

Dalle notizie uscite ieri sui quotidiani era emerso che l’ex produttore si trovava in carcere a Rebibbia. Invece, la Rusic ha detto nell’intervista concessa a Domenica Live che Vittorio Cecchi Gori si trova in ospedale per un malore.

Rita ha infatti rivelato che Gori si trova ricoverato al policlinico Gemelli di Roma. In questo momenti quindi l’ex presidente della Fiorentina è guardato dagli agenti del Nucleo Investigativo dei carabinieri che ieri gli hanno notificato l’ordinanza di arresto.

Il produttore cinematografico è stato condannato per alcuni reati finanziari, tra cui bancarotta fraudolenta riguardante il crac Safin. A dare anche la notizia che Vittorio Cecchi Gori si trova in ospedale è anche Il Giornale, che conferma le parole della Rusic.

Per Vittorio andare in carcere vorrebbe dire morire

Rita Rusic ha anche aggiunto che se dovessero portare Vittorio in carcere non reggerebbe al colpo. Infatti, l’ex moglie del produttore ha spiegato che se dovessero portarlo in carcere la sua salute verrebbe compromessa perché non è autosufficiente.

Pare che la notizia della notifica di arresto possa aver peggiorato le condizioni di salute di Vittorio. Per questo deve stare in ospedale e fino a quando non sarà autosufficiente non potrà muoversi.

La croata è sempre stata vicina all’ex marito e anche se la giustizia in questi anni ha fatto il suo corso lei gli ha sempre teso la mano senza mai tirarsi indietro.