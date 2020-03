Il caso ‘Molestie Zequila’ approda questa sera a Live: Non è la D’Urso

Di seguito vi proponiamo il comunicato stampa pervenuto in redazione, inviato da Marina Andrada e di cui vi trasmettiamo il testo integrale

In una nota la modella e ballerina di danza del ventre Andrada Marina, fa sapere che è stata confermata la sua partecipazione a Live non è la Durso.

La regina indiscussa dello share ha pensato di invitare la giovane ragazza per discutere del caso sollevato dal Settimanale Nuovo il 19 Febbraio, dove vede Antonio Zequila, secondo il racconto di Andrada, autore di molestie avvenute durante un concorso di bellezza vinto dalla stessa con la prima fascia.

Ripercorrendo in breve, Antonio Zequila durante l’evento di cui era presentatore, lui e le partecipanti soggiornavano tutti nello stesso albergo. Con un abile raggiro d’inganno, mentre i due si trovavano nei corridoi a dialogare, l’attore con una scusa si dirige verso la sua stanza dove poi invita la modella ad entrare.

Da qui lo spiacevole accadimento. Andrada interdetta rimane sull’uscio senza entrare. A questo punto Zequila con opera di convincimento, quale la scappatoia di entrare per prendere solo una cosa ed andar subito via, riesce nell’intento.

Poco dopo, senza alcun consenso, bacia inaspettatamente la concorrente quale si divincola. Dall’agitazione Andrada viene fatta accomodare sul letto dove Zequila ci riprova. A questo punto Andrada prende subito come via di fuga la porta.

Settimane di battaglie dove il manager di Andrada denuncia l’ostruzionismo del GF VIP dove ancora ad oggi si vede Antonio Zequila tra i concorrenti protetti dalle nomination e dove lo stesso pare sia anche tra i preferiti di Alfonso Signorini, il quale non ha ancora avvisato dopo ben quattro puntate il suo prediletto.

Nostante l’amicizia che lega Alfonso a Barbara Durso, quest’ultima in occasione del caso Weinstein che verrà discusso domenica sera, indipendentemente da tutto, ha teso la mano ad Andrada per parlare di quanto emerso su Nuovo diretto da Riccardo Signoretti.

La ragazza dichiara : ” Sono contenta che Barbara mi conceda un dialogo – Sono però perplessa dall’atteggiamento di Signorini. I miei collaboratori hanno anche noleggiato un aereo per sorvolare la casa del GF VIP per mandare un messaggio a Zequila, ma questa settimana è previsto mal tempo su Roma, pertanto per adesso l’attività è stata sospesa”.

L’appuntamento che vede Andrada Marina ospite a Live, è atteso per questa sera.