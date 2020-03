Silvia Toffanin nella bufera quel gesto verso Elodie, manda su tutte le furie i fan

A Verissimo Silvia Toffanin non ha baciato e abbracciato Elodie, il gesto ha fatto infuriare i fan della cantante

Ospite a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin in onda sabato pomeriggio su Canale 5, Elodie si racconta. La cantante ha parlato della storia d’amore con il fidanzato Marracash, ed è apparsa visibilmente emozionata. Nella sua intervista ha anche fatto chiarezza sulla lite con Marco Masini avvenuta mentre i due erano entrambi concorrenti a Sanremo.

Pare che il cantante avrebbe fatto delle osservazioni sulla sua magrezza e avrebbe suscitato quello che si chiama body shaming. La cantante salentina aveva già detto a Sanremo di essere stanca di doversi difendere dalle persone che pensano che lei non mangia. Lei invece mangia eccome! Elodie ha detto che Marco Masini è una bravissima persona ma che dovrebbe farsi i fatti suoi. Un’affermazione che sicuramente è giunta dritta al cantante.

Elodie ha criticato le osservazioni di Masini

La controversia con Marco Masini è nata perché il cantante ha detto più volte ad Elodie che era magra e che doveva mangiare. Lei si era stufata di queste parole premurose e ha fatto presente che lei non soffre di alcun disturbo alimentare. Per rincarare la sua osservazione Masini le aveva anche consigliato più volte di mangiare la Nutella, e non solo mentre erano a Sanremo.

L’osservazione è stata fatta da Masini anche in altre occasioni in cui si sono incontrati. Per Elodie insistere su una cosa come questa è proprio da stronzi, e il riferimento è chiaro e netto! Per questo ha fatto intendere che non è affatto disposta a sotterrare l’ascia di guerra. O almeno per adesso non ha alcuna intenzione di farlo.

Silvia Toffanin non bacia e abbraccia la cantante

La cantante ha anche parlato del suo ultimo lavoro discografico e dell’omosessualità della sorella scoperta da poco. In realtà, lei lo aveva capito, ma la sorella glielo ha confessato da poco tempo. Elodie ha riscosso gran successo con il brano Andromeda presentato a Sanremo e si tratta di un bellissimo traguardo per la cantante di Amici.

Alla fine dell’intervista, però, c’è stato un dettaglio che non è sfuggito agli occhi dei fan della cantante. Silvia Toffanin non ha baciato e abbracciato Elodie come fa di consueto con i suoi ospiti. Sarà colpa del coronavirus?

Comunque sia, ai fan della cantante questo atteggiamento non è piaciuto e sui social hanno subito espresso la loro protesta!