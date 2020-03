Pago a Verissimo: il retroscena sulla sua uscita dalla casa, poi l’annuncio sul matrimonio (VIDEO)

Nella puntata di Verissimo, andata in onda sabato 29 febbraio, tra i vari ospiti c’è stato anche Pago. Il ragazzo, una volta uscito dalla casa più spiata d’Italia, si è trovato a fare i conti con il giudizio del web e con la sua storia con Serena Enardu.

Nel salotto di Silvia Toffanin, infatti, l’ospite ha affrontato svariati temi, a partire dalla sua esperienza in casa, all’ingresso di Serena, fino alla sua eliminazione e la vita al di fuori con la Enardu. Ecco tutto quello che ha rivelato.

Pago fa una confessione a Verissimo

L’esperienza di Pago all’interno della casa del GF VIP è durata meno del previsto e, stando a quanto rivelato a Verissimo, la “colpa” potrebbe essere proprio dell’ex tronista. Quando la protagonista è entrata in casa, il pubblico ha incominciato a vedere i due non più come singoli, ma come coppia, e questo potrebbe averli penalizzati parecchio. Ad ogni modo, Pacifico ha spiegato anche il motivo per il quale è scappato frettolosamente dalla casa al momento dell’eliminazione.

L’ex gieffino ha detto di non aver avuto alcuna voglia di salutare alcune persone che, sicuramente, le avrebbero detto frasi di circostanza. Per tale ragione, ha preferito andare via senza salutare nessuno. Inoltre, l’ospite della Toffanin ha fatto anche un po’ di chiarezza in merito alla questione matrimonio. (Clicca qui per il video)

La questione del matrimonio con Serena

Questo è un tasto alquanto spinoso che, specie negli ultimi giorni, ha creato grosso fermento sul web. Serena Enardu, infatti, aveva dichiarato di essere disposta a sposare il suo uomo anche subito. Quest’ultimo, invece, si è mostrato molto più titubante. Nel salotto di Verissimo, Pago ha spiegato i motivi della sua decisione. L’uomo ha chiarito di avere voglia tutti i giorni di sposare la sua compagna, tuttavia, ritiene ci siano ancora delle cose da chiarire.

Al momento i due stanno vivendo il periodo più bello della loro storia, per tale ragione, meglio se si prendono un po’ di tempo prima di arrivare a conclusioni affrettate. In seguito, è entrata in studio anche Serena, la quale ha confermato le parole del suo amato e poi ha detto di ritenersi in parte responsabile della sua eliminazione.