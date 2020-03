Sandra Milo, paura cade durante la diretta immediati i soccorsi

Sandra Milo cade durante la diretta, Marco Liorni la soccorre immediatamente, scopriamo cosa è successo

Caduta in diretta per Sandra Milo, l’attrice ha vissuto una brutta disavventura mentre stava scendendo le scale per prendere parte a Italia sì. La Milo ieri era infatti ospite nello studio del programma Rai condotto da Marco Liorni.

Mentre stava scendendo i gradini per spostarsi dalla pedana da dove aveva iniziato a parlare al pubblico al centro dello studio l’attrice è caduta. Prima di cadere la Milo era intervenuta nella puntata a tema “Sfidate la vita”.

Poi, alla fine del suo intervento, Marco Liorni ha dato una mano all’attrice per scendere i gradini di Italiasì, ma all’improvviso è accaduto qualcosa. Sandra Milo non è riuscita a tenersi in equilibrio ed è caduta, finendo a terra.

Sandra Milo soccorsa subito da Marco Liorni

Tutti i presenti nello studio di Italiasì sono rimasti sbalorditi, ma a muoversi subito per prestare soccorso all’attrice è stato il conduttore. Marco Liorni non ha infatti esitato e dare una mano alla Milo per rialzarsi e anche lui è apparso provato e dispiaciuto.

La caduta di Sandra Milo nello studio del programma di Liorni in pochi minuti è diventata virale. Infatti, sono stati tantissimi gli utenti che l’hanno condiviso sul web e ovviamente non sono mancati i commenti, anche ironici.

Fra coloro che hanno espresso un commento su quanto accaduto c’è stato anche il giornalista Alberto Dandolo. Il giornalista ha ribadito che la caduta avrebbe potuto avere dei risvolti anche gravi, ma per fortuna non è successo nulla di dannoso.

Bufera su Liorni e sulla Milo

Qualcuno ha anche avanzato dei commenti negativi su come Liorni abbia tirato su la Milo. Pare che il conduttore l’abbia presa per un braccio e qualche utente ha ribadito che una donna di 87 anni non si tira su in quel modo.

Piuttosto, Liorni avrebbe dovuto tirare su la Milo per le ascelle facendosi aiutare. Altri hanno anche aggiunto che la Milo risentirà molto di questa caduta e altri ancora hanno criticato l’attrice perché portava i tacchi a spillo. Insomma, tante le polemiche da parte degli utenti, ognuno ha detto la propria.

La Milo alla caduta comunque non ha reagito in maniera disastrosa, anzi era dispiaciuta per la brutta figura. E poi non sembra avere avuto conseguenze da come è stata tirata su da Liorni, almeno a vista, ma vedremo se ci saranno novità!