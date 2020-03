Fernanda Lessa, Gf Vip 4 ha un crollo emotivo e scoppia in lacrime (VIDEO)

GF Vip, Fernanda Lessa piange e a consolarla è Paolo Ciavarro, ecco cosa è successo

La mancanza degli affetti e delle persone care si fa sentire nella casa del GF Vip. Ad avere un crollo emotivo nella giornata di sabato 29 febbraio è stata Fernanda Lessa. La modella 42enne si è lasciata andare ad un pianto liberatorio. A consolarla è stato Paolo Ciavarro che le è corso subito incontro non appena Fernanda ha iniziato a piangere.

La modella di origini brasiliane è scoppiata in lacrime e ha trovato conforto nelle braccia dell’inquilino. L’abbraccio fra Paolo e Fernanda è stato un momento molto toccante. Ma cosa è successo per portare Fernanda a piangere così a lungo? Per la modella questo reality rappresenta una sfida nella sfida, infatti la Lessa è reduce da un periodo particolarmente delicato.

Fernanda Lessa consolata da Paolo Ciavarro

Anche se ad oggi Fernanda Lessa sta bene, tuttavia non ha dimenticato quanto ha lottato per disintossicarsi dalla dipendenza dell’alcol. A parlare di questa sua condizione che oramai appartiene al passato è stato anche il marito di Fernanda.

In un’intervista rilasciata al magazine Chi che tifa e prega Luca Zocchi ha infatti spiegato che ogni giorno lei ringrazia per esserne uscita. Però ha paura che un giorno possa ricadere, e quindi deve farsi forza per proseguire.

Le lacrime di Fernanda sono state infatti proprio per il marito, e non è riuscita a trattenerle dopo aver ascoltato una canzone in Casa. Non appena nell’aria si sono librate le note di “Chasing Cars” degli Snow Patrol Fernanda è rimasta colpita. Così ha ripensato alla sua situazione e la sua reazione emotiva è stata quella di lasciarsi andare al pianto.

L’abbraccio fra i due coinquilini molto toccante

Come detto prima, ad assistere alla scena è stato Paolo Ciavarro. Il giovane non ha avuto un attimo di esitazione ed è subito corso ad abbracciare la Lessa. I due si sono abbracciati suscitando tanta commozione. Ciavarro ha detto a Fernanda che le sue lacrime sono un bel gesto e dimostrano quanto amore provi per i suoi cari.

Fuori tutti vedranno la persona che è e la ameranno ancora di più. Paolo le ha anche detto che è una donna forte, che è stata capace di superare un periodo molto difficile. Le sue lacrime sono belle perché mostrano quanto amore abbia nel suo cuore. Parole stupende, che hanno confortato Fernanda!