Teresanna Pugliese sbotta contro Antonio Zequila GF Vip 4: “Ma chi credi di essere” (VIDEO)

GF Vip 4, Teresanna si scaglia contro Antonio Zequila e lo invita ad essere più umile, scopriamo cosa è successo

Continuano a farsi sentire le reazioni da parte degli inquilini nei confronti di Antonio Zequila. Dopo l’ennesima lite tra Antonella Elia e Valeria Marini il clima di tensione non accenna a diminuire.

Nelle ultime ore anche Teresanna Pugliese e Antonio Zequila hanno dato segni di guerra. I due hanno avuto un acceso confronto a causa di una prova voluta dagli autori. In questa occasione Teresanna ha detto a Zequila di mostrarsi con maggiore umiltà.

L’attore si era infatti lamentato poiché Paola Di Benedetto e Sara Soldati si sono rifiutate di recitare con lui. La Pugliese non ci ha visto più e ha perso le staffe quando Zequila quando Zequila ha detto di non voler più fare l’attore. Preferiva infatti fare l’aiuto regista di Fabio Testi. La reazione di Teresanna è stata immediata e non ha esitato a scagliarsi contro Antonio.

La Volpe contesta la proposta di Zequila

I toni in casa si fanno sempre più accesi e Teresanna inveisce contro Antonio Zrquila. La discussione è nata quando è giunto nella casa di Cinecittà un nuovo comunicato ufficiale riguardante una prova che gli inquilini dovevano sostenere.

I concorrenti dovevano infatti improvvisarsi attori e sotto la guida di Fabio Testi, a cui è toccato il ruolo di regista, dovevano esibirsi. Zequila ha consigliato di mescolare i gruppi di recitazione per evitare che ci fosse un ulteriore scontro tra Antonella e Valeria.

Tuttavia, la Volpe non è stata d’accordo con la proposta di Antonio. Adriana aveva aggiunto che o Paola Di Benedetto o Sara Soldati dovevano fare le scene con Zequila.

Accesa discussione fra Teresanna e Zequila

Antonio ha perso la pazienza e ha detto di non voler recitare con questi attori e di voler fare l’aiuto regista. E’ a questo punto che si è accesa la discussione fra Teresanna e Zequila. La Pugliese ha infatti invitato Antonio ad essere più umile.

Teresanna ha anche aggiunto che comunque si trattava solo di un gioco e che non dovevano girare alcun film dal vero. Quindi poteva risparmiarsi le sue arie di superiorità e mettersi in gioco come tutti gli altri.

Non si è fatta attenere la replica di Zequila e l’attore ha detto di essersi stancato poiché nessuno voleva recitare con lui. La Pugliese ha replicato dicendo che oramai tutti conoscono il suo curriculum, una battuta rivolta ironicamente al Zequila.