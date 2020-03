Daniele Di Lorenzo contro Elena Morali notizia chock: “Rubato un anello di grande valore”

Elena Morali nuove accuse di Daniele Di Lorenzo Dagospia,nuovo scoop: “gli avrebbe rubato un anello di valore”

Il gossip nei confronti di Elena Morali no ha mai fine. Negli ultimi giorni si è molto discusso della showgirl per quanto riguarda il flirt che sta avendo con Luigi Mario Favoloso.

Le notizie più scioccanti sono però arrivate da Daniele Di Lorenzo, ex compagno della Morali. Quindi durante il programma di Pomeriggio 5 ha lanciato la notizia bomba sulla ragazza che avrebbe dei problemi di salute. Le ultime notizie scioccanti su questa situazione particolare ci viene rivelata da Dagospia.

Il famoso portale rende noto che Daniele Di Lorenzo ha dichiarato delle ulteriori notizie che si aggiungono a questo capitolo di storia che vede ancora protagonista la Morali. Perché giovedì notte era al ‘Bolognese’ di Milano il direttore Signoretti di Nuovo (in compagnia dell’assistente latino) con il signor Daniele Di Lorenzo, l’ex amante di Elena Morali?” .

Elena Morali subisce pesanti accuse da Daniele Di Lorenzo

Dopo tutti questi incipit arriva immediatamente lo scoop. Si dice che il produttore ha fatto rivelazioni al giornalista che la morali gli avrebbe rubato un anello di grande valore economico. Conclude che al ‘Bolognese’ di Milano ci sono nuove spunti per continuare questa fiction Favoloso, Morali e Moric.

Confessioni davvero molto piccanti che potrebbero essere motivo per creare su Elena Morali fortissime polemiche e porre altre basi per ulteriori confronti, a tu per tu, proprio con il Di Lorenzo, quasi sicuramente confronto che avverrà in diretta nella trasmissione di Barbara D’urso.

Anche perchè la confessione è stata resa nota proprio alla conduttrice Barbara d’Urso da parte di Luigi Favoloso, ha anche affermato di essere molto coinvolto sentimentalmente ed interessato alla bellissima showgirl. Quindi cosa succederà? Elena risponderà a queste pesanti accuse?

Si prospetta un acceso scontro

Quindi tutti i fan che seguono sia la Elena Morali che Daniele Di Lorenzo e luigi Mario Favoloso, non dovranno fare altro che attendere nuovi risvolti in merito a queste nuove accuse fatte alla showgirl, e vedere come si giustificherà qual’ora avrebbe realmente rubato questo anello a Daniele Di Lorenzo dal grande valore economico.