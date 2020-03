Pio e Amedeo a C’è Posta per te: la frecciatina contro la RAI spiazza tutti (VIDEO)

Nell’ultima messa in onda di C’è Posta per te sono stati ospitati anche Pio e Amedeo. Il duo comico si è presentato alla corte di Maria De Filippi mandando un invito a Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La coppia avrebbe dovuto assecondare le richieste dei folli ospiti e fare da testimoni di nozze al fratello di Amedeo e alla sua compagna.

Lo scopo, come sempre, era quello di far sborsare parecchio denaro ai VIP. Inutile dire che di momenti esilaranti ce ne sono stati davvero parecchi. Ad ogni modo, quello che ha fatto rumore più di tutti è stato quando i comici hanno lanciato una stoccata alla RAI.

Lo show di Pio e Amedeo a C’è Posta per te

La puntata di ieri di C’è Posta per te è incominciata con l’ingresso in studio di Pio e Amedeo. I due ragazzi si sono presentati, nuovamente, con Gabriele, fratello di Amedeo. Il giovane, in questa occasione, ha spiegato di avere intenzione di sposare la sua fidanzata. Tuttavia, la sua famiglia pare non abbia i soldi necessari affinché il tutto si realizzi, per tale ragione sarebbe stato necessario l’intervento di Belen e Stefano.

I destinatari dell’invito sono stati “costretti” a pagare al giovane una costosa cucina, un anello di fidanzamento e perfino le bomboniere. Tutto il siparietto, ovviamente, è stato costellato da momenti esilaranti, da battute e prese in giro divertenti, la maggior parte delle quali rivolte a Stefano De Martino. Ebbene, proprio durante una di queste scenette, il duo comico ha lanciato una stoccata contro la RAI.

La stoccata contro la RAI

Nel caso specifico, Pio e Amedeo hanno detto a C’è Posta per te che l’azienda RAI paga molto meno di Mediaset. Tale frase è uscita fuori per giustificare il fatto che Belen fosse notevolmente più ricca di suo marito. Quest’ultimo, infatti, nell’ultimo periodo ha lavorato principalmente in nell’emittente di Viale Mazzini all’interno del programma Made in sud.

Nonostante si sia trattato di una battuta, la frecciatina è stata perfettamente percepita dal pubblico da casa, che si è riversato sui social per commentare la vicenda. Ad ogni modo, la presenza di Pio e Amedeo ha contribuito a far salire di molto il livello di ascolti della trasmissione, che si è assicurata la vittoria della serata del 29 febbraio. (Clicca qui per il video)