‘Sono pochi giorni e…’: Sossio e Ursula in crisi, nuovo addio dopo Uomini e Donne?

E’ già crisi tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne?

Dopo tanti alti e bassi Sossio e Ursula sono riusciti ad uscire insieme dal programma della De Filippi e a mettere su famiglia. Da poco, la coppia, è diventata genitore di una splendida bambina di nome Bianca.

Nonostante la situazione precaria dell’ex calciatore napoletano, che più volte si è rivolto anche a Maria per cercare lavoro, i due hanno trovato il giusto equilibrio. Da circa una settimana, l’ex cavaliere di Uomini e Donne è diventato ufficialmente un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip e la dama sembra averlo già dimenticato.

Ursula non sembra sentire la mancanza di Sossio

Ursula Bernando ha già detto addio a Sossio? A lasciare il pubblico con il dubbio è proprio una sua stories su Instagram. Poche ore fa, la dama ha fatto una confessione imbarazzante. Uno dei follower della coppia, le ha chiesto se sente già la mancanza di del suo compagno in casa e la sua risposta ha spiazzato tutti.

Visto che sono passati solo pochi giorni dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip per ora sta bene da sola. Possibile non senta davvero la mancanza del gieffino?

Di sicuro, però possiamo affermare che la risposta della donna è seguita da un emoticons sorridente, segno che la sua è solo una battuta simpatica. Tutti ormai sono a conoscenza che il rapporto tra i due è solito e convalidato, malgrado i tanti battibecchi avuti in passato. (Continua dopo il post)

Il nuovo inizio dopo il trono over

La storia d’amore tra Sossio e Ursula ha conquistato tutti già ai tempi di Uomini e Donne. Dopo la partecipazione al programma della De Filippi, la coppia decise di mettere alla prova il proprio amore nel reality delle tentazioni, Temptation Island, tornando a casa separati.

Con il tempo, i due sono riusciti a mettere da parte i loro rancori e sopratutto il cambiamento di Aruta ha dato una svolta decisiva al loro rapporto. Ritornando al Trono Over, il calciatore napoletano chiese scusa alla sua dama davanti tutta l’Italia, mostrando il proprio reale interesse nei suoi confronti. Da quel giorno non si sono più separati e oggi sono una splendida famiglia.