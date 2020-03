Elena Morali, nuova accusa: “Ha rubato un bene di grande valore”

Elena Morali avrebbe rubato un bene di grande valore all’ex fidanzato Daniele Di Lorenzo

Sembrano non arrestarsi i pettegolezzi che vedono come protagonista Elena Morali. Nel corso delle ultime settimane la showgirl è finita spesso al centro dei talk show condotti da Barbara d’Urso. Dopo un lungo fidanzamento col comico Gianluca Fubelli (meglio conosciuto come “Scintilla”) sta attraversando giorni molto burrascosi.

Da tempo la bella di Colorado è conosciuta in tivù, complici le numerose storie accumulate. E tutti con personaggi famosi o pseudo-famosi: Renzo Bossi (il figlio dell’ex leader della Lega Umberto), Guè Pequeno e Mario Balotelli sono solo i primi nomi che ci vengono in mente, forse perché se ne è parlato di più. Ma chi vive di “pane e gossip” ricorderà senz’altro pure il flirt tra Elena Morali e il pilota Jorge Lorenzo.

Incontro nella notte

Alla lunga lista di amanti si aggiunge ora Luigi Mario Favoloso. L’ex compagno di Nina Moric, con cui ha diversi conti in sospeso per via di presunte aggressioni ai danni suoi e el figlio Carlos Maria, ha attirato numerose critiche durante le recenti apparizioni a Live – Non è la d’Urso. Le rivelazioni più scottanti sulla Morali sono tuttavia arrivate da Daniele Di Lorenzo.

In passato suo compagno, il produttore ha lanciato a Pomeriggio 5 l’allarme su Elena Morali, la quale sarebbe addirittura “malata”. Gli ultimi retroscena bomba su questa particolare vicenda le svela però Dagospia. Il portale diretto da Roberto d’Agostino fa sapere che Di Lorenzo avrebbe posto le basi per un ulteriore, scandaloso, capitolo.

Sul noto sito viene fatta una domanda: come mai al Bolognese di Milano c’è stato un incontro tra Daniele Di Lorenzo e il direttore del settimanale Nuovo Riccardo Signoretti? La bomba viene subito dopo sganciata. Stando alle indiscrezioni Daniele avrebbe denunciato l’ex pupa di avergli rubato un anello di grande valore. Se fossero andate così le cose – conclude l’articolo – si pongono le basi del nuovo triangolo Morali-Favoloso-Moric.

Elena Morali: un’accusa tira l’altra

Gravi accuse nei confronti delle quali la prorompente soubrette dovrà necessariamente rispondere. La sua immagine è già stata sufficientemente danneggiata dal recente screzio con le Forze dell’Ordine e forse il capitolo peggiore bisogna ancora scriverlo.

In tal caso Carmelita organizzerà un incontro chiarificatore tra Daniele ed Elena davanti alle telecamere? L’occasione appare francamente tanto ghiotta che la conduttrice napoletana difficilmente se la lascerà sfuggire. Il “rischio” è quello di ritrovarsi fra le mani lo scandalo più scottante dei prossimi mesi.