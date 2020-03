Dramma ai Quartieri Spagnoli: rapinatore 16enne ucciso da carabiniere

Napoli in subbuglio per il dramma ai Quartieri Spagnoli che ha scioccato una famiglia intera e il comando dei Carabinieri. Un ragazzo di sedici anni è stato ucciso da un carabiniere, nel tentativo di perpetrare una rapina ai suoi danni. Il Pronto Soccorso è stato messo a soqquadro dai parenti della vittima.

Dramma ai Quartieri Spagnoli: spari nella notte ai danni di un sedicenne

Secondo le prime ricostruzioni il carabiniere era in borghese, e stava percorrendo una via del quartiere Santa Lucia insieme alla sua fidanzata. Il dramma ai Quartieri Spagnoli si è consumato n giro di un attimo: la coppia si trovava in auto, quando il sedicenne si è avvicinato. Impugnando una pistola ha tentato di rapinarli.

Il carabiniere, stante a come riporta la Repubblica, ha reagito tirando fuori la pistola d’ordinanza quando ha sentito il rumore del carrello dell’arma del rapinatore. Un solo colpo alla testa è stato fatale per il sedicenne, che era in compagnia di un amico-complice, il quale si è già costituito. I due hanno provato a sottrarre al carabiniere l’orologio Rolex.

Le indagini della procura

La Procura è intervenuta a riguardo interrogando il carabiniere. La sua versione dei fatti risulta attendibile, pertanto si sta calcando la pista della legittima difesa. Gli inquirenti provvederanno comunque ad andare a fondo della questione, per capire se possa esserci di più di quanto abbia raccontato.

Quel che però lascia di stucco è la reazione violenta dei parenti della vittima. Questi ultimi hanno messo a soqquadro il Pronto Soccorso dell’Ospedale Vecchio Pellegrini. Hanno compiuto gesti violenti verso arredi e macchinari. Il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva ha espresso tutta la sua solidarietà al personale medico che ancora una volta è stato vittima di insulti e minacce.

Vendetta in embrione?

Data la violenza inaudita con la quale amici e parenti si sono scagliati sul nosocomio dopo il dramma consumatori ai Quartieri Spagnoli, la Direzione ha provveduto a chiudere il Pronto Soccorso. Questo per salvaguardare il regolare svolgimento delle attività assistenziali ai pazienti ricoverati in loco (i quali sono stati trasferiti in un’altra struttura).

Quello che ora si teme è una possibile reazione delinquente dato l’accaduto. Già poche ore dopo l’uccisione del sedicenne Ugo Russo, alcuni uomini in sella a uno scooter hanno sparato dei proiettili in aria, passando davanti la Caserma di Pastrenga. Il dramma ai Quartieri Spagnoli ha costretto le forze dell’ordine ad un pattugliamento della zona.