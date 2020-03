GF VIP, Patrick Pugliese si sposa? La spiazzante confessione a Teresanna (VIDEO)

La mattinata di domenica 1 marzo è incominciata in modo molto esilarante all’interno della casa più spiata d’Italia. Patrick Pugliese, infatti, durante una conversazione con Teresanna nel giardino del GF VIP ha confessato una novità in merito alla sua relazione con Sara.

L’ex tronista di Uomini e Donne stava raccontando la sua esperienza di matrimonio e non ha potuto fare a meno di chiamare in causa anche il suo interlocutore. Nel caso specifico, ha detto al coinquilino che le avrebbe fatto piacere organizzare il suo matrimonio. La reazione di Pugliese, però, è stata davvero spiazzante.

La confessione di Patrick sul matrimonio

Patrick Pugliese e Teressanna si sono lasciati andare ad una conversazione molto interessante al GF VIP. La Pugliese ha spiegato di aver provato una gioia immensa nel giorno delle sue nozze, così come in quella della nascita di suo figlio. Nel giro di poco tempo, però, la palla è passata a Patrick. Il ragazzo ha detto di essere rimasto molto colpito dalle parole della sua coinquilina al punto da arrivare a fare una confessione.

Il gieffino ha spiegato che la sua fidanzata Sara sogna un matrimonio alla napoletana, nello stile de Il Boss delle cerimonie. Dato che questo non è affatto lo stile che sogna lui, ha detto di avere il timore di sposare la sua donna. A quel punto, allora, è intervenuta Teresanna, la quale ha fatto un appello alla donna in questione. La concorrente ha annunciato di essere disposta ad essere lei l’organizzatrice dell’evento, ed ha promesso al suo collega d’avventura di dare luogo ad una cerimonia meravigliosa.

Pugliese stronca la chiacchierata con Teresanna al GF VIP

Patrick Pugliese, però, è sembrato alquanto infastidito dalla piega che stava prendendo la discussione nella casa del GF VIP. Il ragazzo, infatti, ha continuato a ribadire che la sua compagna fosse davvero molto decisa nelle modalità in cui intende celebrare il ricevimento e questo lo innervosisce parecchio.

Inoltre, il concorrente ha palesato di non essere intenzionato a sposarsi entro l’anno, anche se l’idea è nell’aria da un po’ di tempo. A seguito delle insistenze dell’esuberante napoletana, però, Patrick ha perso la pazienza, si è alzato ed è andato altrove ammettendo di non tollerare più tale conversazione. (Clicca qui per il video)