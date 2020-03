“Occhio alla sella che…”: Justine Mattera in mutandine sulla bici, il commento volgare fa irritare la soubrette [VIDEO]

Justine Mattera e l’amore per lo sport

Chi segue Justine Mattera sui social network sa perfettamente che quest’ultima è una grande sportiva. Infatti di recente è stata la madrina della maratona di Terni, in Umbria e ovviamente l’ha disputata in prima persona.

Ma la grande passione della soubrette statunitense è il ciclismo, una disciplina che la 48enne pratica da diverso tempo. E i risultati son arrivati, infatti l’ex moglie di Paolo Limiti mostra un fisico che fa invidia alle ventenni. E a proposito di bici, nelle ultime ore la donna ha realizzato uno shooting per un suo prossimo progetto top secret.

La soubrette americana in sella per un nuovo progetto

Nella giornata di domenica Justine Mattera ha postato una clip molto sensale su Instagram, un profilo che conta quasi 400 mila follower. Nello specifico si vede la 48enne all’interno di uno studio fotografico insella ad una bici. Alle sue spalle un telo verde e lei indossa solamente un completino intimo rosso che si abbina moltissimo ai cerchi del mezzo a due ruote.

A quanto pare la 48enne sta lavorando ad un nuovo progetto ma lei stessa al momento non ha voluto svelare nulla. Un filmato che in pochissimo tempo ha ottenuto migliaia di visualizzazioni e likes. Ma non mancano nemmeno i complimenti e qualche critica. Ma due utenti in particolare si sono lasciati andare scrivendo delle frasi molto volgari. (Continua dopo il video)

I commenti volgari e la replica di Justine Mattera

Il nuovo post di Justine Mattera sta riscuotendo un grande successo. Ma come spesso accade ci sono utenti che non apprezzano le iniziative della 48enne statunitense. Ad esempio, sotto il video postato domenica sono apparsi due commenti molto volgari rivolti all’ex moglie di Paolo Limiti. Entrambi parlavano di stare attenta alla sella della bici perché potrebbe infilarsi da qualche parte.

La diretta interessata non è rimasta a guardare e la sua replica è stata esemplare. Al primo ha scritto: “Dici pure così alla tua fidanzata, mamma o sorella?”, mentre all’altro gli ha limitato l’account ovvero gli ha tolto la possibilità per un certo periodo di tempo di commentare, mettere mi piace ai suoi post su IG.