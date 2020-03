Sapete quanto guadagna al giorno Elisa Isoardi a La Prova del cuoco? Incredibile!

Ormai da quando è arrivata a “La Prova del Cuoco” Elisa Isoardi, ogni giorno è al centro di qualche piccolo pettegolezzo. Dopo aver preso il posto di Antonella Clerici, le sono piovute letteralmente addosso numerose cattiverie, e molti appassionati del programma culinario ancora oggi non riescono ad accettarla.

A tenere acceso il gossip sulla ex di Matteo Salvini, oltre che la vita privata è anche il suo stipendio. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, pare che la cifra che porta a casa ogni giorno non è di certo piccolissima.

Ecco quanto percepisce a puntata Elisa Isoardi

Quanti soldini intasca la bella Elisa per ogni puntata portata a casa de La Prova Del Cuoco? Questo è quello che si chiedono ormai da tempo i telespettatori. La Rai dal 2016 ha fissato per i giornalisti che lavorano per la stessa rete un tetto massimo di 240.000 al mese. Cifre, secondo alcuni, non proprio soddisfacenti e questo pare sia il motivo per cui qualcuno ha deciso di tradire il proprio ‘capo’ e passare alla concorrenza Mediaset. L

Ritornando ad Elisa Isoardi, dunque, non dovrebbe percepire più della somma scritta in precedenza. Facendo un calcolo sarebbero circa 1.800 euro a puntata (ovviamente non netti). La somma è decisamente esagerata e viste condizioni in cui molti italiani purtroppo vivono, farebbe arrabbiare chiunque.

Gli ascolti a La Prova del cuoco

Malgrado all’inizio il pubblico non abbia preso bene la presenza di Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco, gli ascolti oggi confermano il contrario. Gli indici di share che si registrano ad ogni puntata sono davvero soddisfacenti e la Rai sembra volerla al timone anche per la prossima stagione.

A gonfie vele va anche la sua vita sentimentale. Dopo aver chiuso la storia con Matteo Salvini, la conduttrice oggi ha trovato la serenità accanto a Alessandro di Paolo. Di loro come coppia si sa poco, sono riservati, ma si vedono spesso fuori a cena. Lui ha già incontrato la famiglia di lei e si dice che i due siano pronti per convolare a nozze e magari vederla in dolce attesa.