Elettra Lamborghini senza freni: apre il costume e si asciuga le parti intime e il seno col phon [VIDEO]

Elettra Lamborghini e il video realizzato nel bagno di casa sua

Dopo aver lasciato a bocca aperta il pubblico senior del Festival di Sanremo con il suo immancabile twerk, ora Elettra Lamborghini ha fatto qualcosa di assurdo su Instagram. La scorsa settimana la ricca ereditiera aveva fatto parlare di sé per aver postato delle Storie direttamente dal bagno di casa sua.

In quell’occasione la donna aveva detto ai suoi seguaci cosa stava facendo in quella stanza. L’ex giudice di The Voice of Italy si era ripresa col cellulare mentre era seduta sul water e si spalmava una crema sul viso. Vista l’inquadratura ridotta, la donna giocava sull’ambiguità della sua posa facendo intendere ben altro. Infatti in una clip ha scritto: “Pensavate che stessi cac**do, eh?”.

Una nuova stravaganza della ricca ereditiera: ecco cosa ha fatto

Ma nelle ultime ore Elettra Lamborghini si è davvero superata. Infatti la cantante che si è presentata a Sanremo 2020 con il brano ‘Musica (e il resto scompare) ha lasciato a bocca aperta i follower mostrandosi alle terme insieme ad una sua amica.

In una Storia di Instagram l’ereditiera commenta l’incapacità di entrambe nel reggere i ritmi della sauna. Ecco le sue parole: “Ragazzi, abbiamo fatto un corso dentro la sauna. Siamo durate sette secondi, eravamo le peggiori della classe. Morte”. (Continua dopo il video)

Elettra Lamborghini e il siparietto divertente alle terme caricato su IG

Ma lo show di Elettra Lamborghini all’interno delle terme non è terminato qui. Infatti, una volta raggiunti gli spogliatoi la ricca ereditiera è stata ripresa dalla sua amica quando è intenta ad asciugarsi col phon. Ma non i capelli, bensì le sue parti intime e successivamente in direzione del suo décolleté prosperoso.

Di recente l’ex giudice di The Voice of Italy aveva preoccupato tutti coloro che la seguono su IG facendo una confessione attraverso una Storia. Dopo aver ricevuto i suoi ultimi esami del sangue, la donna ne ha parlato con i seguaci, dichiarandosi preoccupata dai risultati. Per quale ragione?