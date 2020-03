Antonella Elia non ha perdonato Patrick: “Non arriverà mai in finale”

Antonella Elia non ha ancora cambiato idea su Patrick Ray Pugliese e prevede che non andrà mai in finale

Antonella Elia ha ancora il dente avvelenato con Patrick Ray Pugliese. Nonostante la recente rappacificazione, l’ex valletta di Mike Bongiorno ha concesso delle confidenze in giardino all’amico Antonio Zequila.

Tanti motivi le danno ancora fastidio, come determinate dinamiche i suoi compagni di avventura hanno creato. A suo dire il concorrente del GF 4 farebbe parte di quelli che stringono alleanze e sodalizi. Sicuramente è bello stare tra i forti del gioco, ha commentato. Tutti dicono sia uno di quelli destinati ad andare fino in fondo.

Patrick non arriverà mai in finale

Poi però si concessa ad una considerazione personale. Quale? Secondo Antonella Elia non ci arriverà mai in finale. La predizione si rivelerà esatta? Migliaia di fan sostengono Patrick, e apparentemente le sue quotazioni siano in ascesa.

Difatti, mentre nelle prime nomination ha estromesso diversi concorrenti per lieve margine, le sue percentuali sono progressivamente migliorate. Nel 2004 la corsa si fermo proprio sul più bello, battuto al televoto finale da Serena Garitta. Otto edizioni dopo chiuse terzo. Del podio gli manca giusto di issarsi sul massimo gradino. Che sia la volta buona?

Dopo aver espresso l’opinione su Patrick Ray Pugliese, Antonella Elia ha lanciato delle critiche all’indirizzo di Valeria Marini. Conversando con Zequila, la vincitrice dell’Isola dei Famosi 2012 ha dato la colpa agli altri delle liti tra lei e la diva dai baci stellari. Ha così tentato di persuadere l’attore a parlare il meno possibile con la showgirl, sostenendo che ci voglia davvero coraggio a sostenerla.

Bisogna essere ciechi per sopportarla. Non gli ha chiesto di litigarci ma di parlarci meno, sennò diventano discorsi logorroici assurdi. Dal proprio canto l’attore, con espressione rassegnata, ha detto di divertirsi. Le piace giocarci pure insieme ad Aristide Malnati, però lei in certe occasione non sa stare allo scherzo. Un peccato.

Antonella Elia e Valeria Marini: una contro l’altra

A quanto pare Antonella e Valeria sono ancora in rotta. Negli ultimi giorni la Elia ha spintonato in due occasioni l’acerrima nemica e costei non l’ha perdonata. Poche ore fa ha invocato nuovamente la squalifica e nella prossima puntata Grande Fratello Vip 4 dovrà inevitabilmente decidere.

Già ferirà la Marini scoprire che Vittorio Cecchi Gori, suo compagno in passato, è stato arrestato causa reti finanziari. L’eventuale perdono della Elia le darebbe la mazzata finale. Con il passare dei giorni sembra ormai insostenibile la convivenza e la grazia concessa alla Elia si ripercuoterebbe sull’umore della collega.