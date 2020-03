Avete mai visto la figlia di Sandra Milo? Ecco Azzurra, una nota attrice che non ama i riflettori [FOTO]

Sandra Milo cade rovinosamente nello studio di Italia Sì

Nelle ultime ore un video che vede protagonista Sandra Milo ha fatto il giro del web diventando immediatamente virale. Nello specifico si vede la nota attrice che è ospite a Italia Sì, il programma del pomeriggio di Rai Uno condotto da Marco Liorni. L’anziana donna stava scendendo dalla postazione composta da due gradini.

Purtroppo, però, è inciampata cadendo rovinosamente sul pavimento dello studio romano. A nulla è valsa la mano afferrata del conduttore capitolino. A quel punto sono accorsi i tecnici che l’hanno immediatamente alzata. Per fortuna la Milo non si è fatta nulla di grave.

Sandra Milo ha tre figli: Ciro, Deborah e Azzurra

Quando si parla di Sandra Milo viene in mente il programma Ciro, intitolato in onore del figlio. Ma non tutti sanno che l’attrice ha anche una figlia femmina che si chiama Azzurra De Lollis. Quest’ultima è la terzogenita della celebre artista che di recente è caduta a Italia Sì.

L’anziana donna, infatti, prima si Azzurra ha partorito Deborah, nata dal suo matrimonio con Moris Ergas, suo secondo consorte. Successivamente, una volta essersi separata con Ergas ed essersi sposta con Ottavio De Lollis, da questa relazione sentimentale sono nati Ciro, secondogenito della donna, e quindi la donna di cui stiamo parlando.

Chi è Azzurra De Lollis?

Azzurra De Lollis, ovvero la terzogenita di Sandra Milo ha 50 anni. La donna ha voluto seguire le stesse orme della madre, infatti anche lei come la musa di Federico Fellini è diventata attrice. La sorella di Ciro è venuta al mondo con un parto prematuro, infatti quando è nata era cianotica. Cosa vuol dire?

In parole povere significa che nei primi venti minuti di vita, la neonata non presentava nessuna attività cardiaca e nemmeno muscolare. Successivamente per fortunata, la situazione è tornata alla normalità e la situazione si è risolta nel migliore dei modi. Per tale ragione Sandra Milo ha sempre pensato che la vita della figlia Azzurra fosse un vero e proprio miracolo. Ecco la foto che ritrae la bella 50enne: