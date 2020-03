Tina Cipollari, la confessione di Gianni Sperti: “Fuori è anche peggio”

Tina Cipollari è addirittura più irrequieta lontana da Uomini e Donne. Lo dichiara Gianni Sperti

Tina Cipollari è una beniamina assoluta per i fan di Uomini e Donne. Con le sue sfuriate e nette prese di posizione tante telespettatrici si rispecchiano in lei. La lingua tagliente, sempre pronta a colpire chi non le piace, la rendono portatrice di allegria e divertimento.

Ma visto che piacere a tutti è impossibile, qualcuno la contesta, mettendone in dubbio la spontaneità. Sul serio è fatta così o rientra nel personaggio costruito?

Gli utenti danno opinioni contrastanti, anche perché in fondo possono trarre le conclusioni solamente in base alle puntate. Qualcuno che la conosce benissimo è invece Gianni Sperti. Da ormai tanti anni i due condividono la ribalta televisiva. Ecco perché il ballerino sa perfettamente com’è fatta la compagna di bordo. Attraversato l’intervista pubblicata sull’ultimo numero del settimanale TeleSette l’opinionista professa parola su Tina Cipollari.

Com’è lontana dagli studi

Il giornalista del magazine gli chiede se sia così esuberante pure nella vita quotidiana. E con estrema schiettezza Sperti fa una rivelazione spiazzante: fuori dalla scena è ancora più colorita ed esplosiva! Lo è persino nei confronti di parenti e figli.

È tutto fuorché artefatta. Successivamente Gianni Sperti si esprime sull’antagonista Gemma Galgani. La protagonista assoluta del Trono Over sarebbe una donna molto generosa: se ha un pezzo di pane lo divide con gli altri. E sarà proprio questo il motivo per cui il pubblico a casa la segue piacevolmente.

Naturalmente il giornalista di TeleSette vuole un parere sulla dama piemontese. Difatti i trascorsi sentimentali della donna appassionano da un decennio chi segue il programma. E sulla nemesi di Tina Cipollari l’opinionista mostra idee chiarissime.

Crede sia in buona fede. È una donna innamorata dell’idea dell’amore, è romantica e si comporta in maniera adolescenziale. Un atteggiamento controproducente sotto certi aspetti, che rischia di far scappare gli uomini.

Tina Cipollari e Gianni Sperti: il pensiero su Gemma Galgani

In effetti i precedenti gli darebbero ragione. Tantissime volte la conoscenza dei cavalieri ha bruciato le tappe, finché la dura, amara, realtà ha presentato il conto. La storia nota perché durata a lungo è stata quella con Giorgio Manetti, tristemente conclusa.

Senza andare troppo indietro al passato Rocco Fredella e Juan Luis parevano avere totalmente rapito Gemma. Impressioni confutate dai futuri sviluppi, visto che, dopo continui tira e molla, gli spasimanti hanno levato le tende. Dunque, il problema risiederebbe nell’atteggiamento della Galgani, anima sensibile ma particolarmente fragile. Glielo ha detto Tina, glielo dice Gianni: quando Gemma li ascolterà?