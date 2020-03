Mahmood e Gabriele Esposito stanno insieme: ci sono le prove [FOTO]

Mahmood e Gabriele Esposito sarebbero fidanzati: le foto prova

Il prezzo del successo è anche questo. Sapere di non poter fare il minimo passo che puntualmente qualcuno monitora i tuoi movimenti e li rende “virali”. Nel senso di condividere con il popolo del web, assetati di succose novità. Da ormai oltre un anno la vita di Mahmood è totalmente cambiata.

Il cantautore di origini marocchine ha conosciuto la popolarità per merito del Festival di Sanremo 2020. Approdato al concorso canoro, passando attraverso la trafila della categoria Giovani, ha sbaragliato la ben più celebre concorrenza col brano Soldi.

Oltre alla musica sono girate pure una marea di indiscrezioni riguardo alla vita sentimentale di Mahmood. Contro la volontà dell’artista, decine di settimanali e siti hanno “indagato” sui gusti sessuali. Di coming out manco l’ombra, ma tutti danno per assodato che lo attraggano gli uomini.

E poiché i “curiosoni” cercano continui scoop è partita la caccia del presunto fidanzato. Una caccia a dire il vero piuttosto improduttiva. Tanto fumo e poco arrosto. Finora. Già, degli scatti pubblicati sul sito BitchyF paiono “incastrare” il 27enne.

Cena a tre

Diversi lettori hanno fatto notare come Mahmood si trovasse a cena in compagnia di Gabriele Esposito ed Elodie. Naturalmente la notizia era già “cucinata”, solamente da servire. Mentre la biondina è rimasta ignorata (non che ci sia molto di cui parlare visto che la relazione con Marracash stia andando a gonfie vele), la fantasia dei numerosi follower del cantante e del ballerino di Amici ha galoppato selvaggia sui social.

I ragazzi sembrerebbero fare coppia fissa. Le ultime immagini ritraggono i due a pranzo in un ristorante di Milano. Con loro anche due amiche, una con il cappellino e l’altra rasata davanti. Le foto e i video caricati in esclusiva da BitchyF mostrano il quartetto godersi la giornata. Gabriele Esposito aveva già fornito spunti interessanti tempo addietro, quando mise qualche like di troppo al modello Nicholas Cornia.

Mahmood: l’esibizione ad Amici

Seppure la vicinanza fosse evidente, non fuoriuscirono info e annunci sull’ipotetica storia. A dispetto del materiale emerso, i diretti interessanti non confermarono né tanto meno smentirono le insinuazioni degli utenti.

Saremmo dunque dinnanzi a personalità parecchio schive, piuttosto atipico nel mondo dello spettacolo, dove apparire viene spacciato per essenziale. Maria De Filippi ne saprà qualcosa in più? Settimane fa Alessandro è stato ospite ad Amici e chissà che di sfuggita la conduttrice non abbia rubato un bacio fra i due…