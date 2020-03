Fabio Testi, tre bombe da sganciare: contatta il Grande Fratello Vip 4

Fabio Testi dichiara di avere tre retroscena bomba sul Grande Fratello Vip 4

Una scossa tellurica è forse vicina. Al Grande Fratello Vip 4 di Alfonso Signorini ne abbiamo già viste di tutti i colori e Fabio Testi agita forse ulteriormente le acque. L’attore è ancora in gioco nel reality, contro l’opinione di alcuni telespettatori, che ne avevano invocato l’immediata esclusione per aver detto una bestemmia.

Negli estremi del capo d’imputazione non si sarebbe configurata la colorita uscita. Passati i primi, agitati, giorni hanno iniziato a spegnersi le critiche sul concorrente, il più anziano dell’edizione in corso. Spedito in nomination contro Asia Valente, Sara Soldati e Teresanna Pugliese, il 78enne minaccia però di rivelare confessioni choc.

Avverso alle new entry

Tra Fabio Testi e Antonella Elia è momento di chiarimenti in piena notte. Il nativo di Peschiera del Garda ha espresso la sua contrarietà all’ingresso nella Casa più spiata d’Italia di nuovi partecipanti. Superata la settima settimana la stanchezza comincia a farsi sentire sull’uomo, stufo dei meccanismi del gioco.

Mal sopporta l’idea di vedere entrare tante persone dopo di loro, belli freschi. Il discorso si applica pure a Valeria Marini. Con tutto il bene che gli vuole, loro convivono da due mesi e – ha proseguito – hanno già dato oltre il 50% del loro potenziale. Non gli va giù. Subito nomina le new entry. Non accetta questa situazione. Psicologicamente sono più freschi di loro.

Solo per una questione di principio meriterebbero di lasciare il gioco. Successivamente Fabio Testi ha svelato di serbare 3 bombe, da sganciare nelle puntate finali. Proprio per tale ragione ha chiesto delucidazioni agli autori su quando finirà il programma.

Il GF avrebbe comunicato che una data precisa rimane da stabilire. In quanto stanco ha delle cose da dire, ha desiderato prendere informazioni sulla conclusione. Sostiene di avere delle cartucce da sparare. Tre bombe da sganciare e intende farlo la terzultima puntata, la penultima e l’ultima. Ha cercato aggiornamenti.

Fabio Testi: tre cartucce da serbare

Gli hanno spiegato di non saperglielo indicare esattamente poiché ad oggi una chiusura definitiva non c’è. Nel momento in cui lo scopriranno glielo faranno presente e avviseranno anche gli altri.

I retroscena ‘rubati’ – ha terminato – sono a vantaggio dello spettacolo, ha le sue cartucce pronte e conviene anche a loro che le spari. In totale onestà gli hanno garantito di essere all’oscuro. Di che si tratta è un mistero. Zero anticipazioni. Ha tra le mani davvero qualcosa o è un bluff?