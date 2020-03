Stefano De Martino, perchè lasciò Belen? Lei: “Qualunque vestito mettessi…”

Belen e Stefano de Martino sono una delle coppie più seguite del mondo dello spettacolo. Simpatici, belli ed innamorati, i due giovani hanno conquistato con la loro spontaneità e simpatia gran parte del pubblico italiano. Ultimamente sono stati ospiti da Maria De Filippi a C’è Posta Per Te ed anche in questa occasione hanno incantato i telespettatori che giorno dopo giorno si appassionano sempre più ai loro beniamini.

Oggi li vediamo insieme, felici e sorridenti, alle prese con un grande amore, eppure, i due hanno attraversato un lungo periodo di separazione. Una crisi subentrata poco dopo il matrimonio e la nascita del piccolo Santiago che li ha messi a dura prova e che ha segnato per sempre le loro vite. Ma perchè si sono lasciati?

Belen e Stefano De Martino si sono lasciati nel 2015

Qualcuno ha parlato di uno Stefano poco propenso a vivere, ai tempi, nell’ombra di Belen, qualcun altro di una differenza di età che in realtà si sarebbe fatta sentire. Entrambi non si sono mai pronunciati sulle motivazioni dettagliate che hanno portato alla fine della loro storia d’amore. Quel che si sa, però, è che è stato il ballerino a prendere la sofferta decisione.

La showgirl argentina non si è però nel corso di questo tempo sottratta al racconto e, in un’intervista rilasciata al giornalista Maurizio Costanzo si è sbilanciata. La 34enne ha rivelato di avercela messa tutta per riprendere le redini del suo matrimonio in mano ed ha dichiarato di aver fatto di tutto per riconquistare suo marito.

A suo dire, aveva imparato ad essere mamma, compagna dolce ed amorevole, amante, ma nulla ha più potuto. Molti sono stati anche i tentativi di riavvicinamento “Qualsiasi vestito mettessi non era quello giusto, per cui a un certo punto ho deciso di spegnere l’interruttore”.

L’amore ritrovato e la felicità di Santiago

Dopo un lungo periodo di separazione che li ha visti prendere strade completamente diverse ed essere distanti per quasi due anni, tempo in cui entrambi hanno avuto relazioni diverse, oggi per fortuna è ritornato il sereno, anche grazie al piccolo Santiago, il primogenito nato dl loro amore.