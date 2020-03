Antonella Elia: “Non sarei dovuta entrare al Grande Fratello Vip 4”

Antonella Elia rivela ai coinquilini che non intendeva partecipare al Grande Fratello Vip 4

I rimpianti affliggono Antonella Elia. Rimpianti lavorativi. Mentre la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 4 prosegue, anche se fino a quando resta un mistero (resta da capire se verrà squalificata dopo gli spintoni contro Valeria Marini), l’ex valletta di Mike Bongiorno riflette sulle esperienze professionali.

In un dialogo a quattro, lei, Fabio Testi, Antonio Zequila e Sara Soldati discutono delle opportunità guadagnate nello spettacolo. Er Mutanda ha raccontato di aver recitato nella soap opera Centrovetrine ed ha poi menzionato Il Paradiso delle Signore.

Scartata al provino

Antonella Elia ha confessato ai suoi coinquilini di aver sostenuto un provino per entrare nel cast della nota serie in onda su Rai Uno. Conosce benissimo lo show. È andata vicina ad ottenere una parte. Doveva interpretare una madre, ma non l’hanno ingaggiata. Ha svolto il provino poco prima di entrare al Grande Fratello Vip 4. Non ha funzionato.

Fare da genitori non crede sia il ruolo giusto. Al netto dell’età anagrafica avrebbe sentito più suoi i panni della figlia, li avrebbe portati meglio, ha scherzato la soubrette. Sull’accaduto, Antonella Elia ha spiegato che è successo mentre aveva già accettato di entrare al GF. Forse è meglio sia andata così, altrimenti sarebbe sorto un vero casino. Avrebbe pure potuto mal figurare.

Ad ogni modo non faceva per lei quel ruolo, non è una mamma, non può farci niente. Non può dire cosa avrebbe scelto se l’avessero presa. In caso fosse filato tutto liscio… Antonella Elia non se la sente di immaginarlo. Poi significa che era destino andassero così le cose e quindi ne prende atto.

Pecca forse in autostima la showgirl. Sul set vanta, infatti, diverse esperienze, in film e opere teatrali. Di conseguenza, si sarebbe magari trovata lei stessa sorpresa delle sue capacità. Sebbene dia spesso l’impressione di avere la testa “tra le nuvole”, ancora oggi ha un posto nello spettacolo. Il bravissimo conduttore Piero Chiambretti l’ha richiesta come opinionista nel suo #cr4 – La repubblica delle donne.

Antonella Elia: le difficoltà della convivenza

Ha collaborato con straordinari professionisti, segno che sa il fatto suo. Convivere assieme ad altre celebrità dalla personalità vulcanica, tipo Valeria Marini, le risulta invece più difficile.

Non sa trattenersi, quello che pensa lo dice senza filtri, sebbene talvolta le converrebbe zittirsi. Intanto, per l’ennesima volta ha espresso rammarico della mancata maternità. Cosa già avvenuta durante un toccante collegamento con il padrone di casa Alfonso Signorini settimane fa. Sente ormai persa la sua occasione.