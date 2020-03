Grande Fratello Vip: Paola Di Benedetto in lacrime si sfoga con Sara Soldati

Iniziano a pesare i giorni di convivenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Soprattutto per alcuni di loro alle prese con notizie che sicuramente destabilizzano i normali equilibri presenti all’esterno della casa. Dopo ormai 50 giorni di permanenza forzata Paola Di Benedetto, ex madre natura nel programma di Paolo Bonolis si apre tra le lacrime con Sara Soldati, in un lungo sfogo.

Di certo le ultime discussioni all’interno della casa del GF Vip hanno fatto scaldare gli animi dei coinquilini. L’ex madre natura ha dovuto affrontare i diversi diverbi con Fabio Testi e Antonio Zequila. Ma la principale motivazione del malumore della giovane influencer è la mancanza del suo fidanzato il cantante Federico Rossi, conosciuto come Benji.

Paola Di Benedetto in lacrime con Sara Soldati

Paola ha legato con molte delle ragazze presenti in casa, creando un ottimo feeling soprattutto con Sara Soldati. Una delle ultime inquiline che da qualche settimana ha fatto ingresso nella casa del GF Vip. La ragazza racconta a Sara tutte le sue paure e di dubbi circa il suo rapporto con il fidanzato.

La Di Benedetto teme che tutto il periodo di lontananza possa aver contribuito a cambiare qualcosa nel loro rapporto di coppia. Aggiungendo poi che inizialmente avrebbe potuto avvertire la sensazione di mancanza compensandola guardandola h24 in tv. Ma che adesso si possa essere stancato di limitarsi a vedere la fidanzata dallo schermo. Dallo sfogo l’ex naufraga appare visibilmente amareggiata e sconfortata.

Sara Soldati cerca di consolare Paola Di Benedetto in preda ad una crisi di pianto

Ma prontamente la Soldati cerca di confortare Paola spiegandole che il suo fidanzato è pronto ad aspettarla perché tra loro esiste un forte sentimento. Ma che sicuramente Benji è avvantaggiato dal fatto che può vedere la fidanzata in ogni occasione, e proprio questo dettaglio lo aiuterebbe a sentirla più vicina.

La ragazza aggiunge poi che questa potrebbe essere la dimostrazione necessaria a rafforzare la loro storia d’amore, che dopo questa esperienza diventerà sempre più forte e consolidata.

Le parole di Sara Soldati volevano essere di grande conforto per Paola Di Benedetto, che dopo aver ascoltato l’amica si è lasciata andare in un pianto a dirotto. La ragazza sconsolata e amareggiata ha affermato di quanto possa essere dura un’esperienza come la partecipazione al Grande Fratello Vip. Aggiungendo di quanto lei in maniera piuttosto leggera l’avesse presa sottogamba.

La bella modella veneta si è anche domandata se fosse legittimo o meno chiedersi se fosse ancora il caso di continuare il programma o se mollare. Forse la giovane ex madre natura sta maturando l’idea di voler uscire dalla casa del GF Vip per ricongiungersi finalmente con il suo fidanzato?