Elena Morali racconta la sua verità sulla fuga con Luigi Favoloso

Sarebbe scoppiato l’amore tra la discussa coppia Elena Morali e Luigi Mario Favoloso. L’ex di Nina Moric e l’ex del comico di Colorado Scintilla parlano pubblicamente di una semplice frequentazione tra amici. Ma sembrerebbe che tra i due il rapporto vada oltre la semplice amicizia, tanto da partire insieme per un insolito viaggio in Libano.

Elena Morali e Luigi Mario Favoloso insieme in Libano

È chiaro che tra i due sia scoccato l’amore, basta controllare i profili Instragram di entrambi per notare le fotografie o i video dove appaiono insieme in Libano. Elena Morali ha usato delle parole dolcissime per descrivere l’incontro con Luigi Favoloso.

Tramite una foto postata su Instagram che ritrae Elena in primo piano e Mario Favoloso alle sue spalle. La soubrette ha scritto:” Non smetto di emozionarmi all’idea che in un giorno qualsiasi il corso della mia vita potrebbe cambiare per un incontro casuale”. Affermazione che di certo non lascia adibito a dubbi.

I due hanno deciso di concedersi un primo viaggio insieme in Libano, a Beirut per potersi conoscere meglio e godere di alcuni giorni di relax. La Morali ha tenuto a precisare di essersi concessa una pausa volando nella capitale del Libano.

Approfittando di un periodo di pausa delle registrazioni di Colorado, dovute a causa dell’emergenza Corona Virus alla quale sono costrette molte delle trasmissioni del piccolo schermo. I due hanno deciso di programmare una fuga romantica in un luogo insolito dove stanno trascorrendo delle giornate in spensieratezza e relax.

Nelle diverse stories dei rispettivi profili Instagram Elena e Luigi hanno mostrato le bellezze del luogo, lasciando intendere ai followers che si trovassero insieme in viaggio. Immortalandosi poi in delle fotografie a Beirut mentre passeggiano per le vie del centro o gustando un aperitivo.

Un nuovo inizio per Elena Morali e Luigi Mario Favoloso

Entrambi si sono lasciati alle spalle due storie d’amore piuttosto importanti. Lei con Gianluca Fubelli conosciuto come Scintilla, una storia conclusa dopo che Elena ha deciso di lasciarlo ad un passo dal matrimonio. Lui con la modella croata Nina Moric al centro di numerose polemiche negli ultimi tempi.

In passato entrambi hanno vissuto sicuramente delle storie d’amore piuttosto travagliate e insieme sperano di ritrovare l’amore, ma soprattutto un po’ di pace. Anche Favoloso si lascia andare in un messaggio ricco di dolcezza ma soprattutto d’amore, l’ex gieffino riferendosi ad Elena Morali parla di un’anima capace di far dimenticare qualsiasi cosa ci fosse fuori.

Forse riferendosi al difficile periodo burrascoso che sta attraversando a cause delle accuse dell’ex Nina Moric? Chissà se nascerà a breve una nuova coppia e se riusciranno entrambi a ritrovare la serenità che sperano!