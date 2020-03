Anna Tatangelo scappa di casa: il gesto clamoroso ai danni di Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo si sarebbe rifugiata nella sua casa di Roma

Sembra proprio che Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio siano di nuovo in crisi. Dopo la separazione avvenuta tre anni fa con riconciliazione 12 mesi di riflessione, ora pare che la storia d’amore dei due cantanti sia arrivata al capolinea.

Fino a qualche mese fa sembrava aver appianato tutti i loro problemi, ma stando a quello che riporta la rivista di gossip Spy, la cantante frusinate avrebbe lasciato l’abitazione dove abita da circa un decennio con il cantautore napoletano.

Sul magazine edito da Mondadori si legge che la madre di Andrea sarebbe tornata nella casa nel centro della Capitale. Quella stessa abitazione dove si era rifugiata quando i due, esattamente nel 2017, si erano lasciati ufficialmente con tanto di dichiarazioni pubbliche.

La cantante di Sora non vorrebbe incontrare Gigi D’Alessio

Nel periodico di gossip Spy edito da Mondadori ha riportato anche che Anna Tatangelo quella casa romana non l’ha mai abbandonata. Infatti l’artista di Sora si è rifugiata lì per riflettere insieme al figlioletto Andrea, avuto da Gigi D’Alessio. La cantante frusinate di solito è molto attiva sul suo profilo Instagram dove è seguita da milioni di follower.

La ragazza, infatti, condivide molte foto seducenti o in sala di registrazione, ma non c’è uno scatto con il compagno. Sembra, in più, che qualche giorno fa Anna si sarebbe recata nel locale frequentato da D’Alessio nell’unica sera in cui lui non era presente. Non ha nessuna intenzione di volerlo incontrare?

Gigi impegnato col tour, Anna col nuovo disco

Al momento Gigi D’Alessio è in giro per il Bel Paese con la sua tournée, mentre Anna Tatangelo sa qualche settimana sta lavorando al nuovo CD. Ricordiamo che i due cantanti si sono innamorati e successivamente messi insieme quando l’artista di Sora era molto giovane e hanno avuto il figlio Andrea, che ora ha undici anni.

Prima di creare una famiglia con Anna, il cantautore partenopeo ha avuto altri tre figli dall’ex moglie Carmela. Stiamo parlando di Claudio, Ilaria e Luca. E se I giornali e siti di gossip parlano di questa crisi e presunta separazione, nessuno dei due smentisce o conferma l’indiscrezione.