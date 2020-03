Carlo Pietropoli: “Daniele Dal Moro ha finto l’interesse per Ginevra”

Carlo Pietropoli crede che Daniele Dal Moro abbia finto l’interesse per Ginevra Mancini

L’ombra di Daniele Dal Moro a Uomini e Donne ha offuscato Carlo Pietropoli. Da quando l’ex gieffino è entrato nel dating show il 28enne vive l’esperienza con molta meno tranquillità.

Sin dal primo istante i due si sono lanciati frecciatine reciproche, alimentate dalle corteggiatrici in comune, come Ginevra Mancini. Attraverso le colonne del settimanale Uomini e Donne Magazine, Carlo Pietropoli conferma la bassa stima del rivale.

Per quanto riguarda la Mancini crede il concorrente del GF 16 non abbia mai provato sincera curiosità. Le sue dichiarazioni rappresenterebbero solo un modo di far vedere agli altri il desiderio di conquistare donne di forte personalità. In realtà tutti si sarebbero accorti che desidera donne accondiscendenti, disposte a lodarlo. Avrebbe una grandissima opinione nei confronti di sé stesso e vuole ottenere continue conferme.

Costruzione di un’immagine artificiale

Se fosse davvero rimasto colpito dall’ex gieffina, Daniele Dal Moro le avrebbe concesso del tempo. Invece ha subito interrotto i rapporti. Gli sarebbe solamente interessato costruirsi una certa immagine, anche se artificiale.

Carlo Pietropoli è un fiume in piena. La pretese di Dal Moro pensa sia stata assurda e insensata. Normalmente una ragazza scesa per l’appuntamento al buio necessiterebbe di conoscere entrambi. Questa trasmissione mirerebbe ad andare le apparenze e laddove Daniele non lo avesse capito si chiederebbe perché abbia deciso di partecipare.

Quindi i due tronisti sembrano pianeti distanti. L’unica cosa che li accomuna è fortunatamente il colore dei capelli, ironizza Carlo Pietropoli. Dubita troveranno mai un punto di incontro. Avrebbero due stili di vita differenti, ma soprattutto l’approccio nei confronti dell’altro sesso sarebbe opposto. È convinto sia parecchia diversa l’empatia creata tra loro e le corteggiatrici.

Infine, Pietropoli risponde alle accuse secondo cui vorrebbe sabotare il percorso di Dal Moro. Non importa quanto lui possa attaccarlo o criticarlo, chi lo conosce sarebbe a conoscenza della reale natura e colliderebbe con la sua descrizione.

Carlo Pietropoli non si farà influenzare

Mentre nel suo cammino Dal Moro non eserciterà alcuna influenza, nel caso della controparte Carlo ipotizza corra il rischio di essere vittima di sé stesso, della propria personalità. Gli fa così il suo “in bocca al lupo”.

Da perdere lo hanno entrambi i tronisti. Il clima negativo in studio potrebbe distogliere l’attenzione dall’obiettivo principale, ossia uscirne felicemente accompagnati. Di belle pretendenti c’è l’imbarazzo della scelta: il loro “compito” è aprirsi all’amore.