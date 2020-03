Stefano Farinetti sbeffeggia Amici 19: “Fa già ridere così”

Stefano Farinetti non ha digerito l’esclusione dal Serale di Amici 19. Sui social è un fiume in piena

Insolitamente di venerdì, Amici 19 – Il Serale è ufficialmente cominciato. Nei taglio avvenuti in precedenza ci ha rimesso anche Stefano Farinetti, costretto ad abbandonare il talent. I tentativi di conquistare l’ambita maglia del serale sono risultati vani. Una bruciante delusione, che gli provoca ancora fastidio.

Nel programma in onda su Canale 5 credeva parecchio, sentiva fosse la sua chance di spiccare il volo come cantante. Con rammarico ha preso notizia dell’eliminazione e ora, senza dover dare più conto a nessuno, il ragazzo lancia frecciatine. Durante i recenti sviluppi Stefano Farinetti ha espresso le sue opinioni su Twitter. In un primo momento ha fatto dell’ironia sul momento chiamato “Amici dei prof”.

Prof ridicoli

In questo spezzone di trasmissione i maestri di canto e di ballo hanno performato interpretando Felicità, accompagnati da Al Bano Carrisi e Romina Power. Lo spettacolo organizzato farebbe già ridere così: il “cinguettio” sembra davvero una pungente battutine nei confronti dei suoi ex professori.

Ma Farinetti ha pure altro da dire sui social. Al commento di Amici 19 apre una parentesi per ringraziare i suoi follower del supporto. Tra le righe lascia intendere di non essersi sentito apprezzato nella scuola. Dopo mesi di insulti ha finalmente trovato un posto dove ricevere affetto.

Inoltre, lamenta lo scarso impiego nel corso delle sfide a squadre il sabato pomeriggio. Quando stava dentro – ha accusato Stefano Farinetti – guardava perlopiù gli altri esibirsi. A poca distanza dall’inizio della puntata dice di essersi già stancata. Verso le 23.00, infatti, era già stufo dello show. Guardava amici da 15 secondi ed era già troppo, ha scritto.

Stefano Farinetti: sberleffo a Francesco

Infine, sulla sua pagina Twitter ha indirizzato una frecciatina ai giudici. Non voleva fare la figura del rosicone, ma sentire criticato Francesco perché gli mancherebbe il graffio gli fa un po’ ridere. La commissione ha quasi sempre sostenuto Francesco, a suo discapito. Invece durante una sua performance, Vanessa Incontrada ha detto all’artista che gli “manca il graffio” nella voce.

Le difficoltà incontrate da Francesco pensa siano imputabili alla ristrettezza di vedute dei prof. Hanno nutrito un pregiudizio nei suoi confronti e i tentativi di far cambiare la loro idea sono andati a vuoto. Si trattava di una guerra già persa in partenza. Comunque sia ha può perlomeno contare su una fanbase che lo tifa.