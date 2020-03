Adriana Volpe GF Vip, il marito non è affatto felice, “Le avevo chiesto di lasciarmi fuori dal gossip”

Non è affatto felice il marito di Adriana Volpe per il feeling che c’è tra la moglie e Andrea Denver, per questo si lascia andare ad uno sfogo sui social

I concorrenti del GF Vip sono all’interno della casa ma chi sta fuori sente le conseguenze delle loro azioni. Tra nuovi ingressi e nuove amicizie la vita scorre regolarmente e non tiene conto di quanto accade a chi guarda a volte anche con stupore.

A far parlare da qualche settimana è il feeling che si è creato fra Adriana Volpe e Andrea Denver. I due sono all’interno da quasi 2 mesi e fra loro è nata una bella amicizia.

Denver non ha mai negato che Adriana gli piace, lo ha detto apertamente anche in diretta. I due però sono legati, lei è sposata e ha una figlia e Denver è fidanzato con una ragazza che abita negli USA. Tra i due c’è comunque fortissima intesa, tanto che molti vedono qualcosa di più oltre l’amicizia.

Fra Adriana Volpe e Andrea Denver sguardi complici

Fra Adriana e Andrea ci sono sguardi complici, gesti affettuosi e tenerezze, e difficilmente riescono a stare lontani. Sui social i telespettatori hanno già iniziato a parlare di una possibile liason fra i due, nonostante entrambi abbiano detto di avere legami forti.

Molti sperano perfino che tra i due accada qualcosa, anche se in realtà sarà difficile. Infatti, sia Adriana Volpe che Andrea Denver stanno attenti ai loro comportamenti e non si lasciano mai andare del tutto. Insomma, si comportano con decenza e non vanno mai oltre.

I due cercano di non mancare di rispetto a coloro che li aspettano fuori dalla casa, ma chissà se volessero entrambi andare oltre? Gli utenti sui social hanno detto chiaramente che pensano che i due sentano qualcosa, ma non si spingono proprio per le loro relazioni.

Il marito di Adriana Volpe non contento del comportamento della moglie

Tuttavia, anche se a prima vista sembra che non ci sia niente di male a scambiarsi sguardi complici e tenerezze, qualcuno già soffre. Si tratta del marito di Adriana Volpe, che non gradisce il comportamento della moglie.

In un’intervista al settimanale Chi rilasciata qualche settimana fa ha detto proprio di non essere contento di questo affiatamento. Parli ha ribadito di essere molto arrabbiato con lei e che pretende che il suo sentimento sia rispettato.

Oltre che nell’intervista, Roberto ha postato una sorta di sfogo anche su Instagram, dove è molto attivo e ha ribadito che tutto questo non gli piace.