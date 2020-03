Bianca Guaccero, confessione intima in diretta “sono casta da 2 anni”

In diretta Bianca Guaccero confessa che non fa sesso da 2 anni, ma in studio ci sono dei mormorii, chi manda allora quei mazzi di fiori in camerino?

Bellissima e bravissima, sia come attrice che come conduttrice, Bianca Guaccero sta conquistando sempre più popolarità in tv. La bella Bianca ha conquistato tutti e non poteva essere altrimenti visto il suo magnifico e splendido sorriso!

La Guaccero è molto disinvolta nella conduzione e dimostra davvero di saperci fare. La sua conduzione è schietta e genuina, semplice ma efficace, e non delude mai il pubblico. Anche nella conduzione di “Una storia da Cantare” ha dato il meglio di sé.

In questa occasione ci sono stati numerosi ospiti in studio, tra cui Teo Teocoli, Gigi D’Alessio, Noemi, Elio, Marisa Laurito, Fausto Leali, Paolo Belli e molti altri. Tutti insieme hanno dedicato la puntata di sabato 29 febbraio ad Adriano Celentano. La Guaccero è apparsa anche nelle vesti di ballerina e con Raimondo Todaro ha ballato divinamente.

Bianca Guaccero confessa di essere casta da due anni

La bella conduttrice si è lasciata andare in diretta dall’Auditorium RAI di Napoli, facendo una bellissima figura. Invece, Enrico Ruggeri ha narrato con parole e note aneddoti e curiosità su Celentano. Lui è stato infatti il primo a portare il vero rock’n’roll al popolo.

Bianca Guaccero è anche conduttrice del programma pomeridiano Detto Fatto. Anche qui ogni giorno sorprende con le sue battute e la sua spontaneità. E quello che è accaduto qualche giorno fa è davvero qualcosa di imperdibile.

Nello studio di Detto Fatto Bianca ha esordito dicendo che non fa sesso da due anni. Non appena ha pronunciato quelle parole in studio è calato il silenzio. Poi è intervenuto Jonathan Kashanian, che ha spiegato che la Guaccero voleva dire che non faceva sesso da tre anni e che adesso era molto felice.

La Guaccero riceve gran mazzi di fiori in camerino

Jonathan ha fatto divertire tutti dicendo a Bianca che tra molti anni sarebbe stata ancora single e avrebbe trovato anche lei un toy boy. Possibile che la Guaccero non abbia un amore o qualcuno con cui si frequenta?

Il pubblico ha riso alla battuta di Kashanian, tuttavia della vita privata della Guaccero non si sa molto. La conduttrice mantiene il più assoluto riserbo e solo ogni tanto si sa qualcosa. Eppure, chi è che manda quei grandi mazzi di fiori nel suo camerino? Possibile che si tratti solo di fan che stravedono per la Guaccero? Vedremo di saperne di più!