Eliminazione storica a L’eredità, Insinna dispiaciuto per Benedetta

Eliminazione storica a L’eredità. Il quiz di Rai 1 non smette di stupire e regalare colpi di scena ai milioni di telespettatori fedeli. Il programma, infatti, ha sempre vinto finora contro la forte concorrenza di Avanti un Altro condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale 5. Merito, anche, della conduzione di Flavio Insinna, oltre che della forza del format che, dopo quasi 20 anni di messa in onda, è sempre in brillante forma.

Benedetta entusiasma i telespettatori

In questo mese abbiamo assistito alle gesta di Benedetta Arpioli, grandissima campionessa del quiz che ha vinto in totale quasi 60.000 euro. Benedetta viene da Modena ed è laureata in Culture Letterarie Europee. Ha vinto quattro ghigliottine su venti ed il pubblico sul web la sostiene a gran voce.

Insomma, se il quiz Rai ha tantissimi consensi è dovuto soprattutto ai grandi campioni che abbiamo visto nel corso di questa stagione, uno su tutti, il fisico Guido Gagliardi che ha vinto in totale più di 300.000 euro. Nella puntata del 1 marzo, però, è avvenuto qualcosa di spiacevole che ha fatto storcere la bocca ai fans del game show del preserale che, ogni giorno, raccoglie circa 6 milioni di telespettatori fedeli.

A L’eredità è avvenuta un’eliminazione inaspettata

Eliminazione storica nel quiz di Flavio Insinna. Benedetta Arpioli non è più una concorrente de L’eredità. Purtroppo, nella puntata di domenica 1 marzo 2020, la campionessa proveniente da Modena è stata eliminata in una scalata doppia che le avrebbe permesso di qualificarsi al triello e, dunque, di mantenere il suo posto da concorrente.

Ma così non è stato. Benedetta ha perso contro Valerio, al termine di una sfida bellissima all’ultimo secondo. Dopo l’eliminazione, il conduttore Flavio Insinna ci ha tenuto a regalare alla campionessa uscente un lungo applauso da parte del pubblico.

E pensare che, solo ieri, Benedetta era riuscita a vincere quasi 6.000 euro alla ghigliottina per un totale di quasi 60.000 euro vinti. Un grande bottino, dunque, per Benedetta la “campionessa dei record” come amava sempre definirla Insinna. La campionessa della puntata andata in onda il 1 marzo è stata Antonella, insegnato di Marigliano (Napoli), la quale però non è riuscita ad indovinare la ghigliottina. La parola esatta era Controllo, ma Antonella ha scritto Passato.