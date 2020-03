Martina Beltrami, fan impazienti: “A quando l’uscita del disco?”

View this post on Instagram

E come tutte le cose belle che iniziano,prima o poi si arriva anche a una fine. È stato un percorso intenso,difficile,pieno di emozioni belle,brutte;pieno di lacrime ma anche momenti felici (giuro). Sono arrivata in questa scuola con la mia chitarra e un biglietto per Torino-Roma, completamente al buio. E oggi sono qui. Con le mie forze,con le vostre,quelle della mia famiglia,dei coach e di tutte le persone che mi sono state accanto in questi mesi. Non è stato decisamente un finale con il botto,ma questo è solo l’inizio. Cara me,prendi tutto il buono di questa esperienza,prendi le persone fantastiche che ti porterai per sempre,prendi anche il brutto che ti aiuterà a crescere. Cara me,ti devo davvero tanto. Grazie a tutti. #amici19 #serale #wittytv