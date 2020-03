Il Segreto anticipazioni 2-6 marzo 2020: Prudencio nei guai

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano novità davvero esplosive. Fernando prepara una nuova trappola mortale per Raimundo e gli abitanti di Puente Viejo. Riuscirà Maria a far saltare in aria tutti i piani del malvagio Mesia? Le cose tra l’usuraio e Prudencio sembrano non essere chiare. Nel dettaglio, gli spoiler delle puntate della soap iberica in onda su Canale 5 da lunedì 2 a venerdì 6 marzo.

Anticipazioni Il Segreto: Maria scompare nel nulla

Carmelo e Severo, desiderosi di vendicare la morte di Adela, studiano un piano per eliminare Fernando. Donna Francisca riesce a evitare che i due uomini sparino contro la capanna dove credono che ci sia il perfido Mesia. All’interno della capanna trovano Irene e Raimundo, entrambi legati e imbavagliati.

Nel frattempo, a La Habana Maria sembra essere scomparsa nel nulla. Raimundo e Irene decidono di seguire una nuova pista lasciata da Fernando. Entrambi non sanno che il perfido Mesia li ha condotti fino a un vecchio monastero per uccidere loro e tutti gli abitanti di Puente Viejo.

Il piano vendicativo di Maria ai danni di Fernando funziona alla grande. Infatti, la donna è riuscita a fuggire dalle grinfie del suo sequestratore e a far esplodere un ordigno, salvando anche la vita dei suoi cari.

Il figlio del defunto Olmo Mesia sembra essere finalmente scomparso dalla vita di Maria. Nel frattempo, Lola ha deciso di non acquistare più il terreno di sua sorella per evitare altri problemi in futuro. La ragazza vuole contare sulle proprie forze e costruirsi una vita nuova con Prudencio.

Una sorpresa per Dolores e Gracia

Le anticipazioni de ‘Il Segreto’ riguardanti le puntate che vanno in onda fino al 6 marzo, annunciano grandi svolte e clamorosi colpi di scena. Lola decide di costruirsi una nuova vita con il suo amato, ma ancora non sa che Prudencio ha ancora problemi con Pablo. Infatti, il signor Armero continua a presentarsi alla bottega del giovane Ortega per ricordargli di saldare i conti.

Dolores e Gracia desiderano tanto avere una lavabiancheria. Dopo tante insistenze, Tiburcio e Hipolito riescono a comprarla e le due donne gridano di gioia. Nel frattempo, la pettegola del paese va a trovare don Berengario per approfondire alcuni fatti.