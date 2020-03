Un Posto Al Sole anticipazioni 2-6 marzo 2020: Filippo e Serena si lasciano

Le anticipazioni di Un Posto Al Sole sono ricche di sorprese e di tante novità. Dalle trame delle nuove puntate della soap napoletana in onda su Rai 3 da lunedì 2 a venerdì 6 marzo, emergono clamorosi colpi di scena.

Alberto vuole convincere Clara a non abortire, mentre Marina chiede a Fabrizio di raccontarle tutta la verità. Il capocantiere Peppe Capasso e gli inquilini del Palazzo Palladini sono ai ferri corti.

Anticipazioni Un Posto Al Sole: Alberto vuole il bambino

Clara è sempre più decisa ad abortire, ma Alberto tenta in tutti i modi di farle cambiare idea. Il signor Palladini le fa capire di essere pronto a diventare padre e di iniziare una storia seria con lei. Marina, sempre più convinta che Fabrizio si sta sacrificando per lei, lo mette alle strette, chiedendogli di ammettere la verità.

Nel frattempo, Raffaele e gli inquilini del Palazzo Palladini fanno la conoscenza del capocantiere, ingaggiato per ristrutturare le cantine per Vittorio e Patrizio. Mentre il rapporto tra Serena e Leonardo si fa sempre più solido, Filippo incontra una persona che lo colpisce molto.

Purtroppo un evento scioccante rovina il suo buonumore per quell’incontro. Nunzia cerca di mettere in guardia Clara sull’inaffidabilità di Alberto. Secondo lei, il signor Palladini la deluderà di nuovo e questa volta a pagarne le conseguenze sarà Raffaele. Due turisti mettono in difficoltà Guido, il quale chiede subito aiuto a Michele e Tiziano.

Filippo e Serena litigano a causa di Leonardo

Le anticipazioni delle nuove puntate di ‘Un Posto Al Sole’ rivelano che Filippo e Serena litigano di nuovo a causa delle continue intromissioni di Leonardo. Niko si è messo in testa di acquistare la macchina di Alberto. Nel frattempo, Raffaele chiede a mastro Peppe di ignorare le richieste del signor Palladini e di concentrarsi solo sui lavori di ristrutturazione delle cantine.

Mentre Giovanna continua a indagare su quanto successo da Sebastiano Rosato, Niko incontra Alberto per acquistare la sua auto. Il capocantiere Peppe Capasso sta per esaurire la pazienza a causa dei comportamenti seccanti degli inquilini del Palazzo Palladini. Dopo aver letto la mail di Filippo, Serena capisce che la loro storia è destinata a interrompersi.