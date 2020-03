Una Vita anticipazioni 2-6 marzo 2020: padre Telmo aggredisce Espineira

Le anticipazioni di Una Vita annunciano la morte di un personaggio molto amato dai telespettatori. Dopo aver dato alla luce una bambina, la moglie di Ramon si sente male all’improvviso.

Nel frattempo, padre Telmo e Lucia studiano un piano per far parlare la testimone dell’assassinio di frate Guillermo. Riusciranno a scagionare Ursula? Nel dettaglio, gli spoiler delle puntate della soap iberica in onda su Canale 5 da lunedì 2 a venerdì 6 marzo.

Anticipazioni Una Vita: Ursula in crisi

Padre Telmo porta avanti le indagini sulla misteriosa morte di frate Guillermo ed è anche convinto che non è stata Ursula a ucciderlo. Quando la perpetua gli rivela che una persona potrebbe aver assistito all’omicidio, il parroco si mette sulle sue tracce.

Dopo aver scoperto che il priore Espineira ha ingaggiato uno scagnozzo per eliminare il mendicante, il parroco perde il lume della ragione e lo aggredisce. Nel frattempo, un sicario minaccia con un coltello Agustina.

La scomparsa dell’unico testimone dell’omicidio di frate Guillermo mette Ursula in crisi. Senza la sua testimonianza, non può essere più scagionata. Nel frattempo, Agustina decide di togliersi un peso dal cuore, raccontando a Fabiana di aver assistito all’uccisione del mentore di padre Telmo.

Trini perde la vita, Ramon disperato

Le anticipazioni delle puntate di ‘Una Vita’ in onda fino al 6 marzo, rivelano che Trini, dopo aver dato alla luce Milagros, ha un malore. Quando Ramon torna da lei, le sue condizioni sono molto preoccupanti. I medici non sono ottimisti su una sua possibile ripresa. Purtroppo, Trini perde la vita sotto gli occhi disperati di Ramon.

Quando gli abitanti di Puente Viejo apprendono la notizia della sua dipartita, cadono in uno sconforto totale. Celia vorrebbe badare alla piccola Milagros, ma teme che Ramon non glielo permetterà. In mancanza di prove, Ursula rischia di essere giustiziata per aver ucciso frate Guillermo a sangue freddo.

Grazie al prezioso aiuto del commissario Mendez, padre Telmo e Lucia studiano un piano per far parlare l’altra testimone dell’omicidio di frate Guillermo. Entrambi sperano di ottenere informazioni preziose che possano scagionare la Dicenta.