Tempesta D’Amore anticipazioni 2-8 marzo 2020: Denise smaschera Annabelle

Le anticipazioni di Tempesta D’Amore annunciano la fine di Annabelle e il risveglio di Christoph. Denise riesce finalmente a scoprire tutte le malefatte di Annabelle e quest’ultima si dà alla fuga.

Grazie all’aiuto di Hildergard, il veterinario fa una dichiarazione d’amore alla madre della piccola Luna. Nel dettaglio, gli spoiler delle puntate della celebre soap bavarese in onda su Rete 4 da lunedì 2 a domenica 8 marzo.

Anticipazioni Tempesta D’Amore: Annabelle smascherata

Dopo vari tentativi, Denise riesce a trovare un modo per comunicare con Christoph. Tramite un biglietto, il signor Saalfeld confessa che Annabelle è una donna molto pericolosa e che ha tentato di ucciderlo. Inoltre, rivela anche che ha falsificato il test del DNA per nascondere il fatto di non essere la sua figlia biologica.

Henry, sempre più attratto da Jessica, chiede a Hildergard di aiutarlo a compiere un’impresa romantica. Grazie all’aiuto della moglie di Alfons, il veterinario riesce a far capire alla giovane Bronckhorst quanto lei sia importante per lui. Rimasti da soli, i due si lasciano andare a un lungo bacio appassionato.

Christoph di nuovo in coma

Le anticipazioni di ‘Tempesta D’Amore’ riguardanti le puntate che vanno in onda fino all’8 marzo, rivelano che Annabelle ha le ore contate. Sentendosi smascherata, la perfida bionda studia un piano di fuga.

Avendo ancora la procura di Christoph, chiede alla banca di trasferire una grossa somma di denaro su un suo conto alle isole Cayman. Denise, però, sospetta qualcosa e la tiene d’occhio. Le condizioni di Christoph si aggravano sempre di più, infatti, l’uomo entra di nuovo in coma.

I medici non sono ottimisti su una sua possibile ripresa e ne parlano con Denise. Quando Eva va a trovare Christoph in ospedale, l’uomo avverte la sua presenza e riesce a pronunciare il suo nome. Il signor Saalfeld apre gli occhi all’improvviso e si risveglia dal coma.

Dopo la commozione generale, l’albergatore chiede alla moglie di Robert se il bambino che aspetta è suo. Nel frattempo, il padre di Valentina sta ancora cercando una soluzione per risolvere una questione delicata.