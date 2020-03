Uomini e Donne, anticipazioni 2 marzo: Giulio Raselli torna per Giovanna Abate

Primo appuntamento settimanale del Trono classico di U&D

Oggi pomeriggio su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Trono classico di Uomini e Donne. Gli spoiler fornite dal portale Il Vicolo delle News svelano al pubblico che nello studio 6 dell’Elios in Roma ci sarà il tanto atteso incontro tra la tronista Giovanna Abate e la neo coppia composta da Giulio Raselli e Giulia D’Urso.

Il giovane di Valenza chiederà scusa all’ex corteggiatrice per come l’ha trattata nel giorno che ha fatto la scelta. La ragazza ci penserà un po’ prima di seppellire l’ascia di guerra.

Spoiler Trono classico:Giulio Raselli e Giulia D’Urso ospiti

Le anticipazioni dell’appuntamento odierno del Trono classico di Uomini e Donne, svelano che Maria De Filippi accoglierà in studio ben tre ospiti. Dopo aver fatto entrare il conduttore del Grande Fratello Vip 4 Alfonso Signorini e alla sua indagine su Serena Enardu e l’ex tentatore Alessandro Graziani, la padrona di casa ha invitato una coppia che si è formata da pochissimo nel suo programma.

Stiamo parlando dei neo fidanzati Giulio Raselli e Giulia D’Urso. Ad un mese dalla sua scelta, oggi l’ex tronista e l’ex corteggiatrice torneranno dove tutto ha avuto inizio. I due dono talmente innamorati che già andati a convivere insieme a Milano. E proprio su questo scherzerà Gianni Sperti. Mentre la collega Tina Cipollari li difenderà dicendo che la stessa cosa è success anche ad altri, come ad esempio a Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi.

Uomini e Donne: Giulio chiede scusa a Giovanna

Gli spoiler della puntata di oggi rivelano che Giovanna Abate saluterà con due baci sulla guancia entrambi i fidanzati. Subito dopo, però, la tronista a dirà: “Il saluto più falso della storia”. Quindi Giulio chiederà la parola scusandosi con la ragazza per come si è comportato con lei nel giorno della scelta.

Chi ha visto l’appuntamento nella quale Raselli ha chiesto a Giulia di uscire insieme dal programma, ricorderà sicuramente la lite che c’è stato tra lui e la giovane che non ha scelto.

Oggi lui chiederà perdono alla Abate perché in questi giorni si è reso conto di aver esagerato con lei e che non avrebbe dovuto trattarla in quel modo. Giovanna accetterà le scuse di Raselli anche se con molta fatica, tant’è che dirà che lei rifarebbe tutto come è accaduto un mese fa.