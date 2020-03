Oroscopo Paolo Fox 2 marzo 2020: Cancro stanco, grandi scelte per Bilancia

L’oroscopo di Paolo Fox del 2 marzo è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per il vostro segno zodiacale. Per i nativi del Cancro è un periodo di ricostruzione, invece, per le persone dei Pesci è una giornata con qualche dubbio o disagio. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di lunedì per i 12 simboli zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 2 marzo da Ariete a Gemelli

Ariete – Vi state avvicinando a un periodo che sarà preludio di una fase interessante della vostra vita. Per molti di voi si scalda l’aria! Intanto, questo 2020 ha aperto dei discorsi che non saranno sanabili subito. Le stelle consigliano massima prudenza e tanta pazienza.

Toro – Le stelle sono dalla vostra parte. Di sicuro, molti di voi che vogliono fare un passo importante nello studio o nel lavoro si stanno già preparando per vivere un anno di grandi emozioni. Se ci sono contrasti in amore, adesso si riesce a parlare con una persona che era scomparsa dalla vostra vita e che ora può tornare.

Gemelli – Il 2019 può aver generato qualche problema di carattere legale, che ha impoverito un po’ le finanze. Visto che da qualche mese le uscite sono un po’ complicate, l’oroscopo di Paolo Fox consiglia di non esagerare nei rapporti interpersonali.

Previsioni di lunedì 2 marzo da Cancro a Vergine

Cancro – State ancora cercando nuovi riferimenti affettivi o familiari. L’amore è più vicino, non si può escludere la presenza di amici, fratelli e persone amate tra chi desiderate avere accanto. Per la vita affettiva è un periodo di ricostruzione, per questo motivo vi sentite molto stanchi.

Leone – Coraggio, dovete andare avanti! Non dimenticate che avete tutto il tempo per mettere in ordine le vostre idee e realizzare grandi progetti. Sul lavoro evitate di dire troppi ‘No’ ed esponetevi. Cercate di guardare sempre il lato positivo di ogni cosa, perché presto ritroverete la stabilità.

Vergine – Anche se la settimana parte un po’ assonnata, poi le cose vanno meglio. Lunedì e martedì sono due giornate ideali per risolvere qualche problema, sia in campo finanziario che in campo lavorativo. Ancora c’è un po’ di nervosismo legato alle questioni di denaro.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Da qualche tempo sembrate più determinati che mai, è normale. Avete bisogno di serenità e di stare lontano dalle persone fastidiose. Ben venga questo atteggiamento da duro che avete nel lavoro e in amore. È tempo di grandi scelte, chi sta con voi può ottenere molto, chi è contro di voi sarà allontanato.

Scorpione – Avete molte cose da fare e questo è un momento in cui mettervi in pista vi risulta molto facile. Giove favorevole aiuta soprattutto coloro che vogliono restare con una persona. Non datevi la zappa sui piedi. Le persone che pensano che le cose vanno male, rischiano di vedere le cose negative quando non lo sono. Stesso discorso vale anche per l’amore.

Sagittario – La settimana inizia in maniera confusa. Se ci sono persone contro di voi, non sarà facile arrivare a un punto d’accordo. Si sa che ogni tanto il lavoro porta complicazioni, competizioni, ma per fortuna voi amate la sfida e l’avventura. Grande risposte nel giro di poco tempo.

L’oroscopo di Paolo Fox del 2 marzo da Capricorno a Pesci

Capricorno – Sentite l’esigenza di cambiare, anche se non vi manca la forza per imporvi. Coloro che hanno la possibilità di iniziare nuovi percorsi, ora vogliono far vincere la propria ambizione, anche a costo di discutere. Chi ha la persona giusta al proprio fianco, può fare una scelta di grande effetto.

Acquario – La Luna è favorevole. Difficilmente in questo periodo qualcuno può prendervi in contropiede. Oltretutto, siete una persona molto originale e sempre pronta a vivere emozioni particolari. In questo momento, i single hanno nel cuore una persona oppure noteranno un ritorno di fiamma.

Pesci – La settimana inizia con qualche piccolo disagio o dubbio. Quando siete irascibili, vi arrabbiate talmente tanto da mettervi contro qualcuno nel lavoro, in famiglia. Per le prossime 48 ore, l’uomo delle stelle vi consiglia di usare massima cautela. Se alcune situazioni vanno male, non insistete e passate oltre. Da mercoledì potete iniziare una fase di recupero.