Live: Non è la D’urso, Pasquale Laricchia risponde alle accuse di violenza di Victoria Pennington

A distanza di diversi anni Victoria Pennington e Pasquale Laricchia non smettono di dichiararsi guerra. Mentre lei sostiene di aver subito violenze psicologiche e fisiche dall’ex fidanzato “talmente tanti pugni da non poter respirare” Pasquale si difende aspramente sostenendo che è solo una bugiarda.

L’ex concorrente del Grande Fratello ospite della trasmissione di Barbara D’Urso in onda su Canale 5 risponde alle dure accuse dell’ex fidanzata. Durante un collegamento dei giorni scorsi in Alabama, Victoria Pennington ha dichiarato di essere stata picchiata da Pasquale Laricchia, suo ex fidanzato.

Pasquale Laricchia: “è bugiarda, continuava ad accumulare debiti che ero costretto a saldare”

Prontamente in trasmissione Pasquale replica dicendo di non essere mai stato convocato dalla Polizia. Sostenendo inoltre che non esiste assolutamente alcuna denuncia, ma che l’ex fidanzata è solo una bugiarda che vuole vendicarsi. Alla replica di Pasquale la D’Urso non può fare altro che chiedere di portare delle prove cartacee che possano dimostrare le sue affermazioni.

Ma l’ex concorrente del Grande Fratello non si limita solo a difendersi dalle accuse di violenza, ma rincara la dose sostenendo che la sua Victoria continuava ad accumulare debiti. Aggiungendo di aver ricevuto di continuo delle chiamate da parte di diversi gestori di attività che lo mettevano al corrente dei debiti accumulati dall’ex fidanzata. Tanto da essere costretto a lavorare gratis per saldare i suoi debiti.

Laricchia continua sostenendo che Victoria amava la vita agiata e che avesse accumulato debiti fino a 12 mila euro in vestiti. Aggiungendo inoltre che l’agenzia Fashion di Milano presso la quale lavoravano le avesse chiesto di fare in modo di interrompere qualsiasi contatto con la Pennington a causa dei debiti.

A sostenere la tesi di Pasquale Laricchia diverse testimonianze tra cui un agente immobiliare che racconta che sia assolutamente impossibile riuscire ad avere un dialogo con la signora Penningotn. Aggiungendo inoltre di aver notato dalla ragazza solamente atteggiamenti maleducati, presupponenti ma soprattutto di grande gelosia nei confronti di Pasquale. Anche il parrucchiere di Victoria prende le difese di Pasquale asserendo di non aver mai visto segni di violenza.

A sorpresa Pasquale Laricchia presenta la figlia segreta

Dopo la risposta all’ex fidanzata, a sorpresa Laricchia presenta la sua compagna Loredana con la quale racconta di stare insieme da tredici anni. La compagna tiene a precisare che non ha intenzione di fare delle polemiche quanto piuttosto presentare la sua testimonianza.

Continuando ad affermare che una persona che condivide la sua quotidianità da ben tredici anni, può solo raccontare aspetti positivi di Pasquale. E di sicuro la risposta al loro rapporto idilliaco è proprio il frutto del loro amore, una bambina che desideravano da tanto. La piccola Stefania avuta 18 mesi fa dalla compagna Loredana.