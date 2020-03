Loredana Lecciso si vendica di Al Bano e Romina Power, torna a ballare in televisione: ecco dove

Al Bano e Romina Power sempre più uniti

Nelle ultime settimane Al Bano e Romina Power hanno condiviso moltissime cose insieme. Infatti un mese fa entrambi sono saliti sul palco del Teatro Ariston come ospiti ufficiali del Festival di Sanremo 2020. In quell’occasione i due ex coniugi hanno interpretato il loro brano inedito ‘Raccogli l’attimo’, scritto da Cristiano Malgioglio.

Mentre da casa Loredana Lecciso ironizzava sulla quasi caduta del Maestro Carrisi dalle scale dando alla colpa alla rivale che lo avrebbe appesantito col suo peso. Successivamente la storica coppia è stata paparazzata mentre pranzava insieme in un noto ristorante e con loro c’era la quartogenita Romina Carrisi. Mentre Venerdì scorso e per le prossime cinque settimane i due artisti saranno ospiti al serale di Amici di Maria De Filippi come giudice del circuito ‘Amici Prof’.

Loredana Lecciso torna in televisione?

In poche parole Al Bano e Romina Power rimarranno ancora insieme per altri due mesi. In tutto questo come avrà reagito Loredana Lecciso? Stando a quanto scritto dalla sua cara amica Monica setta su La Gazzetta del Mezzogiorno, l’ex soubrette molto presto potrebbe tornare a ballare sul piccolo schermo. Infatti alcune indiscrezioni la vorrebbero protagonista di uno show in prima serata dove si danza.

Tra i corridoi di viale Mazzini, sede della Rai, molti danno per certa la sua partecipazione alla prossima edizione di Ballando con le Stelle capitanato da Milly Carlucci. Oltre alla Lecciso potrebbe approdare anche Elisa Isoardi da due edizioni alla guida del cooking show La prova del cuoco.

Loredana Lecciso potrebbe essere una concorrente di Ballando con le Stelle 2020

Quindi, sembra proprio che Milly Carlucci vorrebbe Loredana Lecciso come concorrente della nuova edizione di Ballando con le Stelle che prenderà il via da sabato 28 marzo 2020. In una recente intervista l’ex compagna di Al Bano ha detto che Ballando è sempre stato il suo sogno e sta valutando molte cose.

Quindi di sicuro tornerà a danzare con sua sorella e lo farà con immensa gioia. Loredana e Raffaella Lecciso potrebbero essere le nuove gemelle Kessler di Barbara D’urso sia nella versione di Domenica Live che nella prima serata di Rai Uno.